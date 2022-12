No los busca, pero los encuentra. Están en su camino a la gloria. Lionel Messi y los récords son tan compatibles como su juego con sus goles y asistencias. Y el Mundial de Qatar 2022 no es la excepción a la regla. En el Argentina vs. Croacia por semifinales del certamen mundialista, el capitán de la Albiceleste tiene la chance de romper varios récord e igualar o ponerse por encima de leyendas en la historia del fútbol. Y en el primer tiempo se encargó de uno: con su golazo de penal superó a Gabriel Omar Batistuta como el argentino con más goles.

Con la responsabilidad, la ambición y la determinación de conquistar el único trofeo que le falta en su excelso palmarés, y que toda Argentina le reclama desde hace décadas como sucesor de Diego Armando Maradona; pero con una serie de marcas en el camino que a continuación detallaremos.

Desde su debut en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro, Leo ha acumulado 24 partidos mundialistas, 25 si contamos el choque ante Croacia, por lo que alcanzó al alemán Lothar Matthaus como el futbolista con más apariciones en una Copa del Mundo. El argentino superará a la leyenda europea en el próximo duelo, ya sea en la gran final o en el partido por el tercer lugar. Eso siempre y cuando no sea sancionado o sufra alguna lesión, algo que no le ha ocurrido hasta el momento. De hecho, el ‘10′ solo ha sido amonestado dos veces en los cincos mundiales que jugó.

Siguiendo el ítem de partidos, Messi puede igualar una marca de otro alemán: Miroslav Klose. El que aún es el máximo goleador en la historia del campeonato (16, uno por encima de Ronaldo), también es el hombre con más victorias: 17 en total. Lionel tiene 15; es decir, necesita salir campeón para alcanzarlo.

Toda esa cantidad de partidos récords se traducen obviamente en minutos de juego. En ese aspecto, el argentino tiene por delante a Paolo Maldini. El legendario defensa italiano suma en los mundiales 2.217 minutos jugados, mientras Messi acumula 2.104. Si la semifinal ante Croacia llega a la prórroga, y Messi juega el partido completo, también podría adjudicarse este récord.

Messi, el capitán de los mundiales

Fue Diego Armando Maradona el que le dio la cinta por primera vez en un Mundial. En el tercer partido de la fase de grupos de Sudáfrica 2010, con Argentina ya clasificado, el Pelusa quiso dejar en el banco a Lionel Messi, pero el delantero, con más súplica que orden, le dijo que quería jugar, que no quería mirar el partido desde afuera. “Bueno, ok… ¡Ahora vas a ser el capitán!”, lo retó el Diego.

Desde entonces, Messi ha portado la cinta de capitán en 18 ocasiones (siempre contando la semifinal contra Croacia que está en juego aún). Por ende, acaba de superar por uno a Rafael Márquez, aunque el caso del mexicano es particular. Y es que al central se le cuenta los dos juegos que tomó la cinta en reemplazo de Andrés Guardado en el Mundial Rusia 2018.

Detrás de Leo están Maradona (16), el italiano Dino Zoff (14), el francés Hugo Lloris (14) -seguramente seguirá sumando con su selección- y Cristiano Ronaldo (14).

Cristiano fue titular en los primeros partidos de Portugal en Qatar 2022, pero en el último, por los octavos de final, fue reemplazado por Goncalo Ramos, el ‘9′ del Benfica que deslumbró al mundo con un triplete increíble.

El capitán celebró el alcanzar los 1000 encuentros en el fútbol profesional anotando un golazo en la victoria de Argentina frente a Australia y sellando su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar. Los partidos disputados por la Pulga se dividen en 778 con Barcelona, 169 con Argentina y 53 con el París Saint Germain.

A la caza de Maradona y Pelé

A nivel de goles, Lionel Messi (10) está lejos de los 16 marcados por Miroslav Klose. Aunque antes del partido estaba a uno de ser el argentino más goleador en los mundiales superando a Gabriel Omar Batistuta, ya lo superó. “¡Espero de todo corazón que puedas superarlos en el próximo partido”, fue el mensaje de ‘Batigol’ para Leo hace unos días y el del PSG lo cumplió.

Pero no solo eso, Messi con siete asistencias en las cinco citas mundialistas que jugó, está a uno de alcanzar a Diego Armando Maradona, su ídolo. El Pelusa es el máximo asistidor de los mundiales, aunque cinco de sus asistencias fueron en México 86, pero la más recordada fue aquella que le hizo a Claudio Caniggia por los octavos de final del mundial Italia 90 frente a Brasil.

Diego Armando Maradona fue expulsado en el Argentina vs. Brasil del mundial España 82.

Además, de acuerdo a la página oficial de la FIFA, Leo está a uno también de tener más asistencias en las etapas eliminatorias de la Copa del Mundo. ¿Quién manda en este exclusivo ranking? Nada menos que Pelé, el tricampeón mundial.

El partido ante Croacia podría acercar una vez más a Lionel Messi a la gloria. Pero también puede ser el escenario perfecto para que siga batiendo récords y continuar agigantando su leyenda, si que aún puede.

Es considerado por la FIFA el mejor jugador del siglo XX. Aquí en el Mundial del 70.





