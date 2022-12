Este domingo, el planeta fútbol se paralizará y el Perú no es la excepción. De las 32 selecciones que llegaron al Mundial Qatar 2022, solo dos quedan: Argentina y Francia. Y son dichos combinados los que pelearán por quedarse con el título mundial y llevar la alegría máxima a sus naciones.

De un lado, la Argentina de Lionel Messi que está más inspirado que nunca en lo que será su última Copa del Mundo. La Pulga ha llevado de la mano a la Albiceleste hasta la gran final: es el goleador (5) y máximo asistente (3). Anotó en cinco de los seis partidos que ha jugado y se ha mostrado en gran forma futbolística.

Del otro, la Francia de Kylian Mbappé. El galo quiere hacer historia en Qatar y convertirse en bicampeón mundial con 23 años (el 20 de diciembre cumplirá 24). ‘Kiki’, así como Messi, también ha marcado cinco goles y dio dos pases gol. Sin embargo, en los últimos dos encuentros (vs. Inglaterra en cuartos de final y vs. Marruecos en semifinales) no lo hizo.

Entonces todo ha quedado listo para definir al campeón del Mundial Qatar 2022. Argentina sueña con volver a levantar el trofeo después de 36 largos años, Francia quiere continuar con la monarquía por cuatro años más y llegar a 2026 con la chapa de campeón.

¿Dónde y a qué hora se jugará el Argentina vs. Francia?

La final mundialista se disputará en el estadio Icónico de Lusail, también llamado estadio de Lusail, es un estadio de fútbol multipropósito, ubicado en la ciudad de Lusail, Catar. Es utilizado principalmente para partidos de fútbol y una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Tiene una capacidad para 88 966 espectadores.

El encuentro entre Argentina y Francia se dará a partir de las 10 de la mañana, hora peruana. Un horario inusual para el combinado sudamericano que casi siempre jugó en el partido de fondo de la jornada, es decir, a las dos de la tarde, hora peruana.

¿En qué canales ver la final de la Copa del Mundo Qatar 2022?

En Perú se verá por la señal de Latina TV (Canal 2), mientras que a nivel internacional se pasará por DIRECTV Sports. Cabe resaltar que el canal peruano en principio no iba a pasar el partido pero en el camino cambiaron y sí pasarán a la final.

Szymon Marciniak será el árbitro de la final entre Argentina vs. Francia.

¿Dónde se podrá ver la final entre Argentina y Francia?

Sin duda que será el partido que se lleve toda la atención. Por eso, muchos hinchas buscan la manera de pasar un momento familiar o con amigos para luego buscar algún lugar para almorzar. Por ello, a continuación te detallamos algunos restaurantes donde se podrá vivir el encuentro:

1. Estadio Fútbol Club

Si estás por el Centro de Lima, no dudes en darte una vuelta por el Estadio Fútbol Club. Desde que entras sentirás la energía futbolera en todas sus paredes y ambientes. El lugar te ofrece desde cervezas hasta piqueos para todos los gustos. Ten en cuenta que la atención será por orden de llegada.

2. Mercado San Ramón

El mercado San Ramón, conocido antes como la Calle las Pizzas, es el lugar favorito por muchos para llenarse de una vibra grupal. Por tal motivo, el lugar indicó a través de sus redes sociales que abrirá sus puertas desde las 11.00 a. m. y transmitirá el partido en pantalla gigante. Debes tener en cuenta que la entrada tiene un costo de 50 soles e incluye un vale de consumo por 20 soles. Corre por la tuya porque van a volar, el ticket para ingresar ya está a la venta en el Bar de San Ramón (1er piso del establecimiento). Sin embargo, el día del partido, una mesa de venta de entradas estará habilitada desde las 10.30 a. m., y no se aceptarán pagos con aplicativos (Yape, Plin, Lukita). Menores de 8 años de edad no pagan entrada. Aforo limitado.

3. La Chela

El pub La Chela Perú que se hizo famoso por su promoción de toda la carta a 9.90. También invitó a todo el público a sus instalaciones para alentar a la selección. Asimismo, exhortó a usar la camiseta peruana o portar una prenda roja. Ten en cuenta que la atención es por orden de llegada.

4. Hops

En el distrito de Pueblo Libre también se vive el repechaje. El bar Hops invitó a todos los hinchas a su local. Se habilitará una pantalla gigante para ver el partido. Puedes comer y beber en un buen ambiente.

Así se vivió el partido Argentina vs Países Bajos en Perú.

Aquí todos apoyando Argentina 😌🇦🇷 pic.twitter.com/saHfeEOOu7 — Liss_25a 🇵🇪✨ (@liss3377) December 10, 2022

Malls y centros comerciales

Los malls y/o centros comerciales se están convirtiendo en los mejores ‘points’ para vivir al máximo la fiesta futbolística. De hecho, durante el Mundial, varios de estos espacios abrieron sus puertas para que los hinchas se congreguen en sus interiores, disfrutando del partido.

En puntos comerciales como el Mallplaza (Bellavista y Comas), Real Plaza (Salaverry, Primavera, Puruchuco, Santa Clara, Villa María y Pro), Minka, Jockey Plaza, Mega Plaza y Plaza Norte ofrecieron concursos, premios, ofertas, pantallas gigantes (especialmente en los patios de comida), y mucho más para todos los asistentes.

Los malls y centros comerciales volverán a acoger a todos los hinchas para disfrutar de la gran final de la máxima cita mundialista, el torneo anhelado por todos que se hace esperar cada cuatro años.





