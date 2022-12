Son 22 jugadores dentro del campo del lujoso estadio Lusail, el escenario elegido para la gran final del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, los focos van hacia dos personas: Kylian Mbappé y Lionel Messi. El francés y el argentino son los goleadores del torneo con cinco tantos, y en el Argentina vs. Francia no solo pelean por el título mundial, sino también por un increíble récord.

“Este Mundial es mi obsesión He construido toda mi temporada en torno a esta competición. Me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla”, dijo Kylian en medio de su camino en Qatar. Con la obsesión de ser bicampeón, el galo jaló a su selección hasta la gran final: de los 13 goles que anotó Francia en el certamen, él influyó directamente (cinco goles y dos asistencias) en más de la mitad (53.8%).

Leo Messi, por su parte, estaría disputando su último partido mundialista. O al menos eso es lo que ha dado a entender con sus últimas declaraciones. Con 34 años, el argentino está jugando su mejor Mundial. Anotó en cinco de los seis partidos que jugó, marcando también en octavos, cuartos y semifinales, algo que no había hecho antes. Además, acumula tres pases gol.

Son compañeros en el París Saint Germain, desde mediados del 2021 se ven las caras casi a diario, pero este domingo, en el estadio Lusail, se enfrentarán. Cada uno estará por su lado. Como en Rusia 2018, el antecedente más cercano a nivel de selecciones. Argentina y Francia se vieron las caras por los octavos de final y la victoria fue para los europeos por 4-3.

Esta vez es un contexto totalmente distinto, en una final del mundo. Pero ambos futbolistas no solo lucharán por el título, también tienen por delante una increíble marca que no se rompe desde 1982. Un récord que no solo los consagraría como los mejores, sino que les daría la alegría infinita de ser campeones.

Mbappé vs. Messi, un récord por delante

En la historia de los mundiales, pocas veces hubo prácticamente un mano a mano por ser el máximo goleador del torneo en la final. El argentino Guillermo Stábile y el uruguayo Pedro Cea en Uruguay 1930, el brasileño Ademir y el charrúa Óscar Miguez en 1950, el húngaro Sandor Kocsis y el alemán Max Morlock en 1954, el argentino Mario Kempes y el neerlandés Rob Rensenbrink en 1978, el italiano Paolo Rossi y el alemán Karl-Heinz Rummenigge en 1982, el brasileño Ronaldo y el germano Miroslav Klose en 2002 o el neerlandés Wesley Sneijder y el español David Villa en 2010.

Sin embargo, ninguno de esos duelos tenía el peso de un Messi vs. Mbappé que se dará este domingo en el Argentina vs. Francia en el estadio Lusail, aunque Olivier Giroud y Julián Álvarez también están invitados a ese debate con sus cuatro goles. Son los segundos máximos anotadores de sus selecciones y podrían sumarse a la fiesta de convertir algún tanto.

Pero el duelo aparte entre Messi y Mbappé no solo definirá al goleador de Qatar 2022, también está en juego un récord increíble. Se trata de la triple hazaña que logró Paolo Rossi en España 82, hace 40 años, donde alcanzó ser elegido el mejor jugador del Mundial, máximo goleador y campeón con Italia.

Ningún jugador ha podido repetir este triplete desde esa fecha, ahora Messi y Mbappé lideran la carrera por esta hazaña deportiva, donde ambos poseen altas probabilidades de ser los máximos goleadores y de coronarse alguno de los dos como campeones, serán los MVP de la FIFA sin ninguna duda.

Paolo Rossi llevó a Italia con sus goles a ganar el Mundial de 1982





