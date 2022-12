Por segunda edición consecutiva, la selección chilena no asiste a una Copa del Mundo (2018 y 2022). La molestia tanto de hinchas como periodistas no ha cesado, es por ello que, constantemente, se pueden advertir muchas críticas hacia ´La Roja’. Esta vez, uno de los máximos referentes del combinado sureño, Arturo Vidal, decidió responder.

En una entrevista para Prensa Fútbol, el ‘Rey’ Arturo, primero, quiso despejar las dudas sobre un posible retiro de la selección tras lanzar una encuesta en sus redes sociales, en donde sus seguidores debían votar si seguía o no representando a Chile.

“La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando”, comentó el futbolista de 35 años.

Luego, se refirió a las fuertes críticas de las que fueron blanco, no sin antes darle una punzada a Argentina. “Se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron. Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada”, apuntó el mediocampista de Flamengo.

Por último, no pudo desaprovechar el momento para vislumbrar cómo se verá en un futuro, cuando deje las canchas. “Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección. Poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”, culminó.