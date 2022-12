En el 2002, en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón fue una de las más grandes frustraciones de la historia de la Selección Argentina. Y es que el equipo comandado por Marcelo Bielsa quedó eliminada en la primera fase del certamen.

Una de las grandes críticas que tuvo el entrenador fue por al no utilizar a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo juntos. Estos dos delanteros que siempre resaltaron sus cualidades en el fútbol europeo y envidiados por cualquier Selección del mundo, pero no lograban compenetrarse como dupla posible en el esquema del entrenador, que opinaba que se superponían. De hecho, no los puso contra Suecia, en aquel último partido de 2002, cuando se requería desesperadamente un gol para la clasificación.

LA DUPLA BATISTUTA Y CRESPO ANTE LA SELECCIÓN DE HOLANDA

Sucedió en un amistoso el 31 de marzo de 1999 en Amsterdam, la única oportunidad en la que el técnico rosarino hizo que compartieran unos minutos en cancha a los dos goleadores ante Holanda (actualmente Países Bajos), justamente el equipo que el seleccionado argentino enfrentará en los cuartos de final de Qatar.

La selección de Holanda y la Albiceleste empararon 1 a 1. Desde los 10 minutos, Argentina comenzó en desventaja por el tanto de Edgard Davids. Ya perdiendo el partido, Bielsa tomó la decisión de mandar al campo de juego a Crespo para que acompañara arriba a Batistuta, que había iniciado el choque como titular.

A los 80 ingresó Crespo y al minuto 83 Batistuta puso el empate. La jugada fue por un desborde por izquierda del Piojo López, al que Crespo no llegó en el primer palo jalando las marcas y que Bati aprovechó ingresando solo por el segundo. Después de aquella noche, nunca más el entrenador los juntó en un partido de la Selección.

¿Cómo le fue a la Selección Argentina el día que Bielsa utilizó a Batistuta y Crespo ante Holanda?

UN GOL DE MESSI PARA IGUALAR EL RÉCORD A BATISTUTA EN MUNDIALES

El primer Mundial de Messi fue en Alemania 2006 con José Pekerman como técnico. Una selección en la que estaba grandes figuras como Riquleme, Tevez, Crespo entre otros. Leo anotó su primer gol en la goleada a la entonces Serbia y Montenegro.

Ya en el Mundial Sudáfrica 2010 y Diego Maradona de entrenador, Messi venía con la expectativa de ser titular. Los dos mejores de la historia argentina juntos pero Argentina solo logró llegar a Octavos, pero sin que Messi anotara ni un gol.

Leonel Messi y Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Para Brasil 2014 tendría a un Messi muy determinante en la primera ronda del certamen. Un gol a Bosnia en el debut, otro para el triunfo agónico contra Irán y dos para cerrar el grupo en la victoria sobre Nigeria. La Selección de Argentina llegó hasta la final pero sin anotar ningún gol Leo, más allá de acertar en el desempate por penales vs Holanda.

En el Mundial 2018, el inicio no fue nada bueno con un Messi al que Islandia le tapó un penal. Después, un golazo a Nigeria en la última fecha de la zona de grupos para que la Selección clasifique a los octavos de final. Por lo tanto, tenía seis goles en cuatro mundiales.

Actualmente, en Qatar 2022 inició marcándole de penal a Arabia Saudita. En la segunda fecha volvió a anotar, cuando Argentina más lo necesitaba: gran zurdazo para el 1-0 parcial ante México. Hasta ahí, ocho goles.

En octavos de final, Messi pudo marcar por primera vez en encuentros de fase final de un Mundial. La metió frente a Australia y abrió un partido que estaba trabado. Por lo que tiene nueve goles y a uno de alcanzar a Batistuta.

LOS CINCO ARGENTINOS CON MÁS GOLES EN LOS MUNDIALES

Gabriel Batistuta: 10 goles

10 goles Lionel Messi: 9 goles

9 goles Diego Maradona y Guillermo Stábile: 8 goles

8 goles Mario Kempes: 6 goles

6 goles Gonzalo Higuaín: 5 goles