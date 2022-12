Argentina está de fiesta. El mundo está de fiesta. Y los festejos y felicitaciones a la selección argentina no tardan en llegar, ya sea de personalidades del ámbito político, entrenamiento y, cómo no, del mismo fútbol. Neymar no desaprovechó la oportunidad para felicitar a su amigo Messi .

La superestrella brasileña rindió homenaje a “Leo” con una emotiva publicación en su cuenta oficial de Twitter: “Felicidades Hermano” con la mención a Messi y un emoticón de aplausos.

Recordemos que ambos astros del fútbol comparten camerino en el todopoderoso PSG y lo hicieron también, años antes, en el FC Barcelona, en donde pudieron alzar una Champions League y múltiples títulos.