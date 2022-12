En el último programa de ‘Fútbol en América’, Erick Osores, periodista deportivo, dio su análisis del título de la selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, pero causó revuelo en redes sociales y en los aficionados por unas palabras sobre Lionel Messi.

“Chicos la industria quería que Messi sea campeón, tampoco nos hagamos los distraídos, más allá de que todo el mundo quiere, que se lo merezca, es un genio, pero a Argentina le han dado penales hasta por gusto”, dijo el hombre de prensa cuando pasaban el resumen de la final del Mundial en pantalla.

Asimismo, señaló que Argentina habría sido favorecida en más de una oportunidad con penales polémicos a lo largo de su camino en Qatar 2022. “Yo aplaudo, todo lindo, me sumo a la fiesta, pero de tonto no me agarra nadie. Ya un penalito acá, un penalito allá. Ya, tampoco nos hagamos ¿no? Eso, lo de Di María no es penal. Sin embargo, eso no quita que Argentina hizo un gran primer tiempo”, agregó.

Comparación Messi - Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Erick Osores dio su punto de vista sobre la rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Respecto a la rivalidad que tuvo con Cristiano Ronaldo, hoy la ganó, pero también superó eso que decían con ‘Cristiano penaldo’, ahora es ‘Messi penaldo’. Tanto que decían que Cristiano solo hace goles de penal y demás, como esto da vueltas, ahora es Messinaldo”, concluyó.