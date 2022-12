Lionel Messi , flamante campeón mundial el domingo con Argentina , ha llegado a un principio de acuerdo con París Saint-Germain de cara a una renovación de su contrato, que termina en junio, publicaron este miércoles varios medios internacionales.

Según una información del diario Le Parisien, confirmada por RMC Sport, el atacante de 35 años, elegido mejor jugador del Mundial de Catar, dio su visto bueno a principios de diciembre para seguir al menos una temporada más en el plantel del PSG.

El asunto no está cerrado. La duración concreta y la cantidad del contrato deben ser negociados cuando Messi vuelva de sus vacaciones en Argentina, en una reunión con el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, y con su asesor de fútbol, Luis Campos, subraya Le Parisien. El diario español As confirmó por su parte que todavía no se firmaron los términos del acuerdo.

Messi llegó al París Saint-Germain en 2021 con un contrato para dos temporadas (más otra en opción), después de haber desarrollado hasta entonces toda su carrera en el Barcelona.