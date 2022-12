Un partido vibrante, pero con muchos roces dentro del mismo. Argentina derrotó en el estadio de Lusail a Países Bajos por el Mundial Qatar 2022 y dentro - como fuera - del partido se generaron distintos conflictos. Por ello, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento ante la Asociación Argentina (AFA) y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) por “conducta indebida de jugadores y oficiales”.

Además, la AFA también se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”, según añadió la FIFA en el comunicado publicado este sábado en su página web oficial.

Durante el desarrollo del encuentro, hubo enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos, además de diversas protestas al árbitro del choque, Antonio Mateu Lahoz, aparte de declaraciones contra la actuación del colegiado por parte de los futbolistas de ambos conjuntos al término del partido.

“El árbitro ha alargado 10 minutos quería que nos empatasen. Es el peor árbitro de lejos. Como ha quedado España fuera de los cuartos de final, también quería que quedásemos fuera nosotros”, dijo, por ejemplo, el portero argentino Emiliano Martínez.

Lionel Messi también se quejó del colegiado español. Tanto al concluir el choque como después en los vestuarios. Pero el ex del Barcelona no fue tan contundente: “No se puede poner un árbitro que no esté a la altura de la importancia del partido. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era este árbitro”.

Durante el partido también se produjeron distintos incidentes como el pelotazo de Paredes al banquillo de Países Bajos o la celebración final de la selección albiceleste donde el propio Paredes y Otamendi se mofaron de los jugadores de la selección de la UEFA.