La famosa frase del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, ha trascendido y se ha popularizado tanto al punto que se han utilizado incluso en polos, pero por el otro lado de la moneda, hay un hincha del Mundial Qatar 2022 de la selección de Argentina se tatuó el popular diálogo del astro argentino “Qué mirás, bobo”. En esta nota te contaremos los datos que debes conocer respecto a este peculiar hecho.

HINCHA SE TATÚA EL “QUÉ MIRÁS BOBO” DE MESSI

La información llega a partir del medio de comunicación TyC Sports, que a través de sus redes sociales publicó un video en el que se muestra el brazo de un hincha argentino quien se tatuó el rostro de Lionel Messi con la famosa frase que dijo durante el Mundial Qatar 2022 durante una entrevista.

La frase “Qué mirás bobo” se ve reflejada en el brazo del hincha, en un evento que ya no cuesta creer ya que la fiebre del Mundial Qatar 2022, está cada vez más crispado por el pase de Argentina a la fase de la Copa del Mundo.

Este es el video que muestra el tatuaje del hincha que retrató para siempre en su brazo la famosa frase del astro argentino Lionel Messi, “Qué mirás, bobo”.

CÓMO SE ORIGINÓ EL “QUÉ MIRÁS BOBO”

Un peculiar momento protagonizó Lionel Messi durante una entrevista luego de que llamara a un jugador de Países Bajos como bobo.

Según se puede leer a partir de la información compartida por la agencia EFE, el portal de TyC Sports destacó la frase de Messi en dicha entrevista.

“’Qué miras bobo’, repitió un par de veces Messi en el inicio de la entrevista tras la clasificación albiceleste con claro gesto de ofuscado, hasta que resolvió todo con un ‘andá para allá’.

Y es que Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del verde césped se dirigía hacia Lionel Messi, y este al ver esto, reaccionó.

Según el medio de comunicación TyC Sports, Wout Weghorst se acercaba a Lionel Messi, cruzándose con Kun, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

“Shut up” (“callate”), le dijo el exdelantero del Manchester City y Barcelona. A su vez, los otros futbolistas de la selección de Argentina intervinieron.

“Vamos, eh, vamos que somos más equipo nosotros”, lanzó el defensor del Manchester United cuando terminó el episodio.

El Kun Agüero se refirió sobre este momento e indicó cómo sucedió todo.

“Era el 19, exactamente... Justo estábamos entrando. Empezó a decir: ‘Eh, Messi, eh, Messi’. Y se dio vuelta Leo, lo mira... Ahí le dijo eso. El chabón le decía ‘come here’ (ven aquí). Olvídate que ahí salté yo”, dijo el Kun.

“Le digo shut up.... Y sí... ¿Para qué le hablas? Si sabes que estaba el tema caliente. Le dije que se calle”, expresó el Kun en diálogo con ESPN. Y sentenció: “Él me dijo: ‘You don’t say shut up’ (‘no me digas que me calle’). Yo le digo: ‘Okey, you don’t talk to Messi’, ya está. ‘Okey, shake my hand, good luck’ (‘dame la mano, buena suerte’. Okey, listo, tómatela”.

Por su parte, Lionel Messi indicó lo que ocurrió.

“No me gusta que se hable ante de los partidos. El 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas… Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, dijo Messi.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LIONEL MESSI

Si se habla de Argentina, una de las figuras del fútbol de ese país que no pueden pasar desapercibidas es Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Lionel Messi, conocido también como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Es jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al que estuvo ligado veinte años. Actualmente, desde 2021 integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

Lionel Messi es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, siendo el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro.

En 2020, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Es la tercera vez que el torneo se disputa en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.