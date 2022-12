Lionel Messi vs. Kylian Mbappé, la final que el fútbol esperaba. El mejor representante del fútbol en los últimos 15 años ante quien toma su posta y desde hace unas temporadas brilla por todo lo alto. Argentina vs. Francia en Qatar 2022. Solo uno celebrará.

Y se trata de un duelo que encantará al mundo, debido a que se ha hablado mucho de su relación desde la llegada de Lionel Messi al PSG en la temporada pasada. Kylian Mbappé es el astro del cuadro parisino, aun cuando Neymar también está en el plantel desde el 2017.

Desde la llegada del astro argentino, se sabía que algo no andaba bien en el vestuario. Lionel Messi llegó al PSG a mediados del 2021 y firmó un contrato en el que ganaría 110 millones de euros netos por tres temporadas, algo que lo convertía en el mejor pagado del club.

Esto cambió con la renovación de Kylian Mbappé hasta el 2025. En su nuevo contrato, el francés pasó a ganar 100 millones de euros brutos por temporada, algo de 50 mil euros netos por cada año, es decir, en una campaña ganaría la mitad de lo que gana Messi por tres.

Palabras de Messi y Mbappé

Más allá de los millones, todo indica que muy amigos no son, pero tampoco hay la bronca que muchos piensan. En octubre de este año Ander Herrera, que jugó en PSG dio algunos detalles de la relación entre Lionel Messi y Mbappé en los vestuarios del cuadro parisino.

“Se llevaban de forma natural. Creo que es bueno para Neymar jugar con Messi, es bueno para Messi jugar con Neymar, y es fantástico para Kylian recibir pelotas de ambos. Solía leer historias sobre ellos cuando estaba ahí, que eran un problema y que se peleaban. Yo estaba dentro del vestuario y no había ninguna pelea. Exageran todo por las estrellas que son. Ahora no estoy ahí, pero he leído las historias y no las creo. Porque he estado ahí”, dijo Ander Herrera a ESPN.

Pero el mismo Messi había aclarado que no existe enemistad entre él y Mbappé. Desde el año pasado que ha intentado aclararlo.

“Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien”, dijo en octubre del 2021 en declaraciones a France Football.

“A Di María lo conozco de la Selección, con Ney jugamos en el Barcelona juntos. Kylian era el que no conocía ni dentro ni fuera del campo y de a poquito nos vamos conociendo mucho más. Sobre todo conocernos dentro del campo para intentar de relacionarnos mejor, de ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro y obviamente que es muy lindo estar en la cancha con los mejores”, declaró en febrero en una entrevista con el mismo club. Estaba claro que no iba a detallar más cosas.

Incluso, se habla de que Lionel Messi fue el ‘apaciguador’ de la relación entre Kylian Mbappé y Neymar. Se sabe que el francés está disconforme con el accionar del brasileño, que no estuvo a la altura futbolística en los últimos años y sobre todo por la elección de quién debe patear los penales en el club.

Kylian Mbappé nunca imaginó jugar junto a Lionel Messi, ya que el argentino estaba muy ligado al Barcelona, pero en agosto del 2021 se convirtieron en compañeros en el PSG y esto decía meses después.

“Es un gran jugador y me alegro por él. Se está adaptando a una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo club y es necesario adaptarse. Aunque ganes siete Balones de Oro, hay que adaptarse también, es así”, declaró en febrero pasado. “Si tenemos un gran Messi, es mejor. Es fácil jugar con él. Es un gran jugador y siempre quise jugar con grandes jugadores. Los grandes jugadores están hechos para jugar con grandes jugadores”, agregó.

En otro entrevista, cuando le preguntaron sobre su futuro en PSG fue claro. “Juego con Messi, tengo el placer de jugar esta temporada”, dijo.

Pero el año pasado refirió concretamente a lo que hace dentro del campo, cuando se cuestiona a Lionel Messi por no correr a ayudar en la marca, cuando se dice que camina la cancha.

“Hay una jerarquía establecida. Cuando tenés a Messi sabés que tiene que hacer un poco menos para estar más lúcido. Yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi camina la cancha. No tengo ningún problema. ¡Nada más y nada menos estamos hablando de Messi!”, le dijo a L’Equipe en octubre del 2021.

🇦🇷 vs 🇫🇷

Messi vs Mbappe pic.twitter.com/MHJSb5R0mi — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 14, 2022

En la misma entrevista aceptó que llamó “clochrd” a Neymar, algo como decirle payaso. “Sí, es cierto. Lo llamé ‘clochard’ a Neymar porque no estaba contento con un pase. Son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Por eso, justo después, cuando estalló, lo llamé para hablarle al respecto. Esto sucede porque queremos ganar. Eso es todo, no hay problema”, justificó.

Así, la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé no es mala, tampoco son amigos como lo es el argentino con Neymar o Luis Suárez, pero han demostrado el profesionalismo que se requiera para brillar. Qatar 2022 aguarda por todo de ellos en la final.

