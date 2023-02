*El trofeo a casa, el premio a la eternidad. La FIFA coronó a Lionel Scaloni y Lionel Messi como mejor técnico y futbolista, respectivamente, en la gala de los Premios The Best 2022.

No lo fue a buscar, pero lo esperaba. Lo esperaba como el padre espera orgulloso a su hijo que se acaba de graduar. O como el niño que aguarda por su ídolo. Y cuando llegó y se abrazaron, no pudo contener las lágrimas. Lionel Scaloni y Lionel Messi se encontraron al final del Argentina 3-0 Croacia y, más allá de algún otro gesto, celebraron el pase a la final del Mundial Qatar 2022 con un abrazo… el abrazo del alma.

Para Leo será su segunda final mundialista. Sin ánimo de revivir fantasmas de Brasil 2014, en Qatar, con 35 años, se ve al mejor Messi. Líder futbolístico (cinco goles y tres asistencias) y de vestuario. Un verdadero caudillo. “Antes, como era más joven, lo que más le interesaba era jugar al fútbol y hacía caso omiso a todo lo que le decían. Hoy está un poco más grande y tiene menos margen de paciencia. Cuando le dicen algo que a él le molesta, reacciona” , nos contó Claudio Gugnali, quien fue ayudante de campo de Alejandro Sabella, el último técnico finalista de un Mundial antes de Scaloni.

Para el otro Lionel, de 44 años, será la primera. Es el técnico más joven del certamen y el único sudamericano sobreviviente. Pese a la calma que profesa en la victoria -polo opuesto a la intensidad con la que vive los partidos-, Scaloni no puede evitar desbordarse de emoción. Es su primera Copa del Mundo, pero sobre sus espaldas está la misión de alinear los planetas para que su homónimo, el genio que lleva la 10, conquiste la tercera estrella y traiga la copa a Sudamérica después de veinte largos años. Desde Corea-Japón 2002, que la ganó Brasil, ningún equipo de esta región pudo proclamarse.

“Hola, Leo, soy Scaloni. Con Pablo queremos hablar con vos (contigo)” , fue el mensaje de WhatsApp que le envió Scaloni a Messi allá por 2018. Después del Mundial de Rusia, la Pulga no quería saber nada de la selección argentina. No renunció, pero su entorno más cercano debatía si debía volver luego de un proceso agotador como lo fue el de Jorge Sampaoli. Fue el primer contacto entre Scaloni técnico y Messi jugador, el que dio pie a una videollamada para que el entrenador convenza al futbolista de ser el eje de su nuevo proyecto pese a ser, en ese entonces, interino.

Ese fue el primer contacto de una relación que llevó a Argentina a salir campeón de América -¡En el Maracaná y ante Brasil!- después de 28 años y ahora a estar en una final de un Mundial. El técnico inexperto, criticado por sus mismos compatriotas, supo construir un equipo alrededor de su máxima estrella. Pero no un equipo cualquiera, sino uno con la mayoría de jóvenes que crecieron idolatrando al que ahora es su compañero. Desde el Dibu Martínez, pasando por Rodrigo De Paul, hasta Julián Álvarez. Todos.

"Lionel Messi es el mejor jugador de la historia. No hay ninguna duda. Lo vengo diciendo hace mucho" Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina.

Scaloni-Messi: la historia del primer encuentro

El 17 de agosto de 2005 , Lionel Messi tuvo su esperado estreno con la selección argentina absoluta en un amistoso contra Hungría. A los 18 minutos del segundo tiempo, José Pekerman le dio ingreso en lugar de Lisandro López, pero solamente duró 45 segundos en cancha: en la primera pelota que tocó, se dispuso a encarar y el lateral Vilmos Vanczák lo tomó de la camiseta. Un joven Lionel de 18 años, aún con cabello largo y sin la barba que luce ahora, intentó sacárselo de encima con un manotazo que rozó el rostro. La falta, tras exageración del rival, convenció a Markus Merk -árbitro de aquel partido- de mostrar la tarjeta roja.

“Pensaba ‘entré y me echaron, no me van a llamar nunca más’. Fue terrible”, contó hace un par de años la Pulga en una entrevista. Leo venía de ser la figura en el Mundial Sub 20 en Holanda que obtuvo la Albiceleste bajo la conducción de Francisco Ferraro. Aquel torneo lo arrancó en el banco, pero terminó siendo el máximo goleador (seis) y mejor jugador del certamen.

La infracción de Messi que le generó la expulsión en su debut con Argentina. (Foto: Agencias)

“La primera vez que jugué con Messi como compañero fue cuando lo expulsaron en la Selección. Fue una locura. Él no paraba de llorar” , relató Lionel Scaloni sobre ese partido. Sí, el técnico que hoy lo abraza con amor, estuvo presente en su debut. No desde en banco y con buzo, sino en el campo y vestido de corto. Llevaba la ‘4′ en la espalda y fue uno de los primeros en reclamarle al árbitro por la sanción exagerada en contra de un debutante en un partido amistoso.

Obviamente Scaloni no pudo hacer que el juez recapacite, pero quedará enmarcada la foto en la que Messi mira con asombro a Merk y la tarjeta roja, Juan Pablo Sorín tampoco lo podía creer y Lionel fue el que salió en su defensa. Como ahora, pero desde el banco de suplentes.