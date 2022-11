Thiago Almada, ante la lesión de Joaquín Correa, fue llamado de emergencia a la selección argentina. El centrocampista, se mantuvo en la lista de los 26 posibles convocados por Scaloni hasta el último momento; finalmente el DT se decantaría por Lo Celso. Sin embargo, el fútbol, como la vida, como casi todo, te da segundas oportunidades.

En una emotiva entrevista, Diego Almada, el papá de Thiago, mencionó cómo fue el momento exacto en el que su hijo le dio la noticia.

“Thiago me llamó llorando y a los gritos, avisandome de su convocatoria. Me agarró viajando a Qatar, porque él me había regalado pasajes por el día del padre. No lo podemos creer, es la frutilla del postre. Ahora vamos a tener que viajar todos”, mencionó el progenitor.

Luego se compartiría un video en donde se ve al jugador rodeado de su familia festejando la convocatoria. A viva voz entonaban: “Hay que saltar, el que no salta no va a Qatar”.