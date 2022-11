Daniella Fernández es hoy una referente para el periodismo deportivo en nuestro país. Fue pionera en su rol dentro del mundo deportivo y a base de mucho esfuerzo y dedicación es reconocida como una de las mejores del Perú. En su rol de conductora, panelista, comentarista y reportera en Movistar Deportes, Dani rompe esquemas y estereotipos. Ahora con el Mundial de Qatar 2022 encima, hablamos con ella para conocer sus expectativas y candidatos en esta Copa del Mundo.

- ¿Quién es tu candidato para ganar el Mundial de Qatar 2022? ¿Por qué?

Lo veo a Argentina alzando la Copa. Creo que es una selección muy sólida y es un grupo que ha crecido junto, y que tiene a Lionel Messi como su líder. Además, de tener a Scaloni como entrenador, se ve que son un grupo muy fuerte y muy convencido del objetivo que tienen en este Mundial. Fuera de todo el tema futbolístico, que todos sabemos cómo juega Argentina, es mi candidato.

- ¿Quién será el goleador en Qatar 2022?

Podrán batir el récor de Klose con 17 goles, no lo sé (risas). No sé si lo veo a Messi como goleador, pero creo que Mbappé podría marcar varios goles. Creo que entre ellos dos se podrían llevar ese galardón de goleador.

- ¿Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé?

Me quedo con Messi. Creo que Cristiano Ronaldo no está pasando por un buen momento personal y no la está pasando nada bien. Mbappé, creo que tenemos Mbappé para rato. En cambio, será el último Mundial de Messi y pienso que por eso buscará sobresalir y reafirmar su condición de mejor jugador del mundo.

- ¿Dónde ves el Mundial?

En la chamba (risas). Literalmente estaré ahí porque me toca hacer el antes y después de los partidos. Y si no estoy ahí de seguro que lo veré en mi casa con mi papá y mi hermano.

- ¿Tienes alguna cábala mundialista?

Normalmente mi cábala era ver los partidos con mi papá y mi hermano. Pero como cábala así mundialista, hoy que no está Perú no es que tenga una. A lo mejor que gane al que le apuesto.

- ¿Apuestas o juegas alguna polla?

¡Si, claro que sí! Cinco soles nos ha costado en el trabajo la primera etapa. Ya luego va aumentando.

- ¿Cuál es el primer mundial que recuerdas o el que viste primero?

Nunca me voy a olvidar del Mundial de Estados Unidos 94. Ese es el primer Mundial que recuerdo no es su totalidad, pero si cosas muy marcadas: que fue el último Mundial de Maradona, celebrando a la cámara totalmente fuera de sí. La imagen del oficial del control antidoping que se lo llevaba, la final. Es el primero que recuerdo que me dejó marcada con muchas cosas. El que más me acuerdo digamos a consciencia es el de Francia 98, pero en del 94 es el primero que vi.

- ¿Qué tanto impacto causó en ti?

Viví a través de mi papá la pasión que genera el fútbol. Eso fue lo que me marcó mucho. Mi papá veía todos los partidos, los vivía y eso que Perú no estaba. Me transmitió esa pasión que hoy tengo por el fútbol.

- ¿El mundial te paraliza realmente?

Si de todas maneras porque es parte de mi trabajo (risas). Si no viera el Mundial en la chamba buscaría la manera de ver casi todos los partidos y de estar ahí porque el fútbol me encanta. Me gusta verlo, jugar y hoy en mi posición de periodista, comentarlo. Así que sí, personalmente si me paraliza y en general creo que, en el mundo, especialmente en la recta final si paraliza a muchos.

- ¿Qué falta para que el mundial de fútbol femenino concite esta atención? ¿Se logrará algún día?

Yo creo que se está en ese camino. Sucedió en el último Mundial femenino en el 2019, cuando Estados Unidos se corona campeón. Poco a poco creo que se va a ir logrando, especialmente que llegue a esta parte del mundo, en Sudamérica, porque en Europa ya tiene mucha más acogida. Así que veo que estamos camino a eso.

- ¿Qué opinas de quienes todavía creen que las mujeres no sabemos de fútbol?

Están equivocados. Creo que las mujeres estamos rompiendo esos paradigmas y estereotipos porque estamos muy preparadas, y esa preparación está rompiendo las barreras. Esto demuestra poco a poco, en una sociedad machista, que las mujeres pueden hablar, igual o incluso mejor de fútbol que muchos hombres.