Así como pasa en ámbito bursatil, el valor de mercado de los futbolistas no se mantiene constante en el tiempo, fluctua según una serie de internalidades y externalidades que giran en torno al balón. En tal sentido, DT usó como referencia el horizonte temporal de los últimos cuatro años, ya que es el tiempo que pasó entre las justas mundialistas de Rusia y Qatar.

Se tomaron los datos de los once jugadores más importantes de tres generaciones que se disputan el campeonato en el Medio Oriente. Desde los icónicos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pasando por experimentados como Kevin De Bruyne y Neymar, hasta la nueva generación que encabeza Kylian Mbappé, Federico Valverde, entre otros.

Duelo de leyendas

No cabe duda que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo forman parte del Top 10 de los futbolistas más importantes de la historia. Lo que consiguieron dentro de una cancha de fútbol será muy difícil de igualar para las siguientes generaciones. Mantenerse vigentes por más de quince años en la élite solo es sinónimo de su grandeza. Aunque el tiempo de caducidad se asoma cada vez más. Teniendo como uno de sus capítulos centrales a Qatar 2022, la última Copa del Mundo que disputarán estos dos personajes icónicos.

Uno de los indicadores que marcan la recta final de sus carreras es la variación de su costo. El astro argentino pasó de valer 160 a 50 millones de euros, una reducción del 69%. Es decir, desde finales del 2018 hasta la fecha su cotización descendió 27.5 mill. € por año. Esto explicado por sus 35 años y el bajón numérico que ha tenido, sobre todo en los dos últimos años con la camiseta del PSG, donde llegó a marcar cerca del 35% de su producción goleadora con el Barcelona.

Valor de mercado de Lionel Messi entre 2018 y 2022. (Imagen: Elaboración propia con fuentes de Transfermarkt)

Atrás no se queda el ‘Bicho’ y en mayor escala que la ‘Pulga’. Su devaluación es del 80% y se ubica en el puesto 384 de los jugadores más caros del mundo. Entretanto, el capitán de la Albiceleste posiciona en la casilla 79. Al luso no solo le pasan factura sus 35 abriles en el calendario, sino también el cambio de equipo. Llegar a Manchester United para encontrar su segunda juventud lo llevó a alcanzar registros inimaginables (peor racha goleadora de los últimos 15 años) para un jugador de su trayectoria, sumado a que no ganó ningun título la temporada pasada.

Valor de mercado de Cristiano Ronaldo entre 2018 y 2022. (Imagen: Elaboración propia con fuentes de Transfermarkt)

Consolidados

Existe otro grupo de estrellas cuyo rango de edad oscila entre los 27 y 31 años y que al menos han jugado un Mundial. Uno de los datos más relevantes es que Neymar perdió su valor en 58%, pasando de 180 a 75 millones de euros. Este costo es el que llegó a cotizarse en su segundo año con el Barcelona (2014). El último cursó jugó 25 partidos, marcando 11 goles, ninguno en la Champions League. A sus 30 años, el fichaje más caro de la historia parece tener una devaluación sin freno.

Otro que se perdió valor es Kevin De Bruyne. A fines del 2018 alcanzó su máxima valoración de 150 mill. €. Esto tras ganar la medalla de bronce en Rusia 2018, siendo una de las principales figuras de Bélgica. Después de caer 20 millones (junio 2019), exactamente un año después logró llegar a su máximo pico. Lo que vino después solo fue decremento. A diferencia del brasileño, lo del belga se explica más por los efectos de desvalorización que dejó la pandemia. Sus estadísticas nos indican 19 goles y 15 asistencias con el Manchester City en el curso 2021-2022.

Jugador Edad País Valor 2018 Valor 2022 Variación Joshua Kimmich 27 Alemania 60 mill. € 80 mill. € +33% Bernardo Silva 28 Portugal 65 mill. € 80 mill. € +23% Harry Kane 29 Inglaterra 150 mill. € 90 mill. € -40% Kevin De Bruyne 31 Bélgica 150 mill. € 80 mill. € -47% Neymar 30 Brasil 180 mill. € 75 mill. € -58%

Los sucesores

Por último tenemos a las estrellas fulgurantes de la actualidad. Solo uno de ellos registra una participación en Copas del Mundo. Se trata de Kylian Mbappé, quien incluso se dio el lujo de guiar a su país hacia la consecusión del título 2018; actuación que le permitió alcanzar el precio de 200 mill. €. Pese a que no se mantuvo en esa cotización, solo disminuyó en 20% en cuatro temporadas.

Mención aparte merece Federico Valverde. La estrella de Uruguay y del Real Madrid creció en 1576%. Una locura para cualquier jugador de la grandes ligas. Se quedó muy cerca de integrar la lista de la Celeste para Rusia, cuando todavía se encontraba a préstamo en Deportivo La Coruña. Su valor de mercado era de 6 mill. €, 16.6 veces menos de lo que cuesta hoy en día (100 mill. €). Ya venía en ascenso, pero llegó a esa cifra más que todo por la espectacular campaña 22-23 que viene realizando (nueve anotaciones y seis asistencias), la mejor de su carrera.

Jugador Edad País Valor 2018 Valor 2022 Variación Federico Valverde 24 Uruguay 6 mill. € 100 mill. € +1567% Phil Foden 22 Inglaterra 20 mill. € 110 mill. € +450% Vinicius Junior 22 Brasil 35 mill. € 120 mill. € +242% Kylian Mbappé 23 Francia 200 mill. € 160 mill. € - 20%