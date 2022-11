Después de sufrir la sensible baja de Giovani Lo Celso antes de la convocatoria y de que se regresen de Qatar Joaquín Correa y Nicolás González, en Argentina cualquier gesto es un mal síntoma para que se enciendan las alarmas a días del debut mundialista ante Arabia Saudí. Más aún si el protagonista es Lionel Messi, la gran estrella albiceleste que buscará la Copa del Mundo en el país medioriental.

GRUPO C SELECCIONES Argentina

México

Polonia

Arabia Saudí

FIXTURE DE ARGENTINA 22 de noviembre - Fecha 1: Argentina vs. Arabia Saudí (5 a.m.) - Estadio Lusail 26 de noviembre - Fecha 2: Argentina vs. México (2 p.m.) - Estadio Lusail 30 de noviembre - Fecha 3: Argentina vs. Polonia (2 p.m.) - Estadio 974

En el último entrenamiento que realizó la selección argentina en el Qatar University, el ‘búnker’ que eligió Lionel Scaloni para sus muchachos, la ‘Pulga’ generó muchas incertidumbres. Al igual que en los trabajos del viernes, Leo no apareció en los primeros minutos de los trabajos que mandó el entrenador argentino.

Fue el primer día en el que Scaloni tuvo a todo el equipo completo luego de que Ángel Correa y Thiago Almada se unieran al plantel a su llegada a Qatar. Los dos jugadores, uno en el Atlético de Madrid y el otro en el Atlanta United, fueron convocados de emergencia ante los problemas físicos que presentaron Joaquín Correa y Nico González.

Sin embargo, más allá de la grata novedad, la ausencia del capitán generó mucho temor en los argentinos. Más aún cuando salió al campo de juego y empezó a trabajar diferenciado en un lado de la cancha de entrenamiento. Mientras el técnico daba indicaciones a sus dirigidos, todas las cámaras apuntaban al ‘10′, quien daba algunos trotecitos y calentamientos.

“¿Lo quieren? ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen al ‘10′!”, comentó en vivo el periodista argentino Gastón Edul para la cadena TYC Sports cuando la cámara enfocaba a Messi ingresando al campo pateando un balón junto al fisioterapeuta Luis García. “¡Vamos! ¡Vamos, Leo!”, se escuchaba en cabina seguido de unos aplausos. El atacante del París Saint Germain es tan imprescindible que su sola presencia en los entrenamientos se celebran como goles.

AHORA: MESSI LLEGÓ A LA PRÁCTICA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA



La Pulga, Lisandro Martínez y Palacios se entrenan diferenciado en este día sábado. @gastonedul informa que no hay nada de qué preocuparse. pic.twitter.com/aTe83xVNdQ — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2022

¿Qué pasó con Lionel Messi?

La pregunta se la hacen los más de 45 millones de argentinos que están en su país y los más de 40 mil que están en Qatar o en camino, según la Dirección Nacional de Migraciones: ¿Qué pasó con Lionel Messi? Aunque no hay ninguna información oficial de momento, algunos periodistas que están en el pequeño país millonario donde todo es gigante.

“Argentina está preocupada por Messi que está entrenando por separado. Nos recuerda a lo que vimos en Francia con Benzema” , informó el medio francés RMC Sports, comparando lo que tiene Messi con el problema físico de Karim Benzema, quien se perdería el debut de Francia.

“¿Cuándo un jugador hace trabajo diferenciado?”, le preguntaron a Diego LaTorre, exfutbolista y panelista de la cadena internacional ESPN. “Cuando uno está cansado o cuando tiene alguna dolencia”, respondió. “Pero esos movimientos que hizo Leo muestran que está muy bien”, añadió calmando los nervios de todos.

“A mí me dicen que está muy bien, bárbaro, intacto. Se está cuidando al máximo. Se entrenó aparte por pequeñas sobrecargas. Es natural que no se exija cuando no es necesario” , señaló Gastón Edul, dejando en claro que por el momento la presencia del rosarino no peligra de cara al debut de Argentina ante Arabia Saudí este martes 22 de noviembre a las 5 de la mañana, hora peruana.





----