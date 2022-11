El 11 de junio del 2006 es un día que quedará en la memoria de quien es el máximo goleador en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo. El astro, que por entonces tenía 21 años, jugaba su primer partido en el Mundial ante la selección de Angola. El encuentro acabó 1-0 a favor de los lusos con un gol de vestuario de Pauleta. Ronaldo fue amonestado y solo jugó 60 minutos. Cinco días más tarde debutaría otro joven promesa del fútbol mundial: Lionel Messi. El eterno rival deportivo de Cristiano, quien aún era un adolescente, entró al campo de juego cuando faltaban 15 minutos de partido, en el que Argentina goleaba 4-0 a Serbia y Montenegro. El rosarino tardó nueve minutos en brindarle una asistencia a Carlos Tevez para el quinto tanto y, cuatro minutos después, anotó su primer gol en un Mundial (segundo con la selección).

En aquel Mundial de Alemania, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya prometían ser las figuras de esta era. Portugal se quedó con el cuarto puesto, mientras que la albiceleste se quedó en el camino después de caer contra el anfitrión en cuartos de final. Ambos jugadores saldaron un gol en el torneo, curiosamente, ambos en el segundo partido de sus equipos y con un día de diferencia. Era solo el comienzo de las carreras brillantes de los dos jugadores que han marcado el ritmo de una época. En Qatar 2022, ambos buscarán la gloria por quinta vez en lo que quizá sea el baile mundialista final de estos dos cracks.

Son pocos los futbolistas que han logrado disputar cinco Copas del Mundo. El primero fue Antonio Carbajal, el portero mexicano que se paró bajo los tres palos entre 1950 y 1966. 32 años más tarde, su récord fue igualado por el alemán Lothar Matthëus, quien dijo presente en 5 torneos entre España 1982 y Francia 1998. Rafael Márquez, otro histórico de “La Tri” no solo igualó esta marca en Rusia 2018, sino que se convirtió en el único futbolista capitán de su selección en cinco Mundiales (2002-2018). Por otra parte, el arquero italiano Gianluigi Buffon (campeón en 2006) fue parte de 5 planteles mundialistas, pero se quedó en la banca en 1998, cuando su selección fue eliminada por los locales en cuartos de final. En Qatar 2022, los mexicanos Andrés Guardado y Guillermo Ochoa sumarán su quinta participación en la Copa del Mundo. A diferencia del veterano volante del Real Betis, el popular “Memo” Ochoa no disputó minutos en Alemania y tampoco en Sudáfrica; recién debutó en Brasil 2014. Quien pudo sumarse a la lista es Sergio Ramos. Para muchos el mejor defensa de este siglo, el ídolo del Real Madrid no fue convocado por Luis Enrique, quien busca renovar su plantel con sangre más joven para el Mundial qatarí. Ramos fue un habitual titular en la selección española desde el certamen de Alemania hasta la última edición en tierras rusas.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han competido por ser el mejor futbolista del planeta desde que ambos disputaron su primer Mundial y este torneo no será la excepción. Ambos sueñan con levantar la Copa del Mundo. El saldo de las carreras de estos dos monstruos es poco común. Ronaldo, además de ser el futbolista con más goles en la historia, tiene 5 Champions, 5 balones de oro y 2 títulos con su país (Eurocopa 2016 y Nations League 2019). Sus 117 goles lo colocan como el máximo anotador de selecciones de la historia. Por su parte, Lionel Messi tiene 4 títulos de Champions, 7 balones de oro y también 2 títulos con Argentina (Copa América 2021 y la Finalissima 2022), además de un Mundial sub-20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 91 goles que lo colocan como el máximo artillero de selecciones sudamericanas. Las vitrinas colapsadas de trofeos los fortalecen para las semanas que vienen. Lo han ganado todo, pero les falta un trofeo para completar su colección.

Los máximos referentes del fútbol del siglo XXI llegan a Qatar con distintas realidades, pero con la misma hambre de gloria. Ronaldo siempre muestra ganas y compromiso con su selección, pero el ‘bicho’ está en el ojo de la tormenta. Sus recientes declaraciones lo han puesto en la lista negra de su club, el Manchester United. Su pleito con el entrenador Erik Ten Hag le puede costar la salida de la institución en el mercado de enero. Los videos virales de las redes muestran un ambiente roto en la concentración portuguesa, donde Ronaldo no parece tener el carisma de siempre con algunos de sus compañeros. A pesar de estas publicaciones, Bernardo Silva ha declarado que la presencia del capitán es una gran fortaleza. João Mário, futbolista de Benfica, ha desmentido los rumores que indican que hay problemas en el vestuario. El comandante de 37 años tendrá que concentrarse netamente en el torneo que se avecina si quiere que su selección vuelva a tener chances sólidas de llegar lejos como hace 16 años. Lionel Messi, por su parte, llega en gran momento al Mundial de Qatar. No solo por su cantidad de goles y asistencias en PSG en la presente temporada, pero por la gran motivación de su equipo. El seleccionado de Scaloni tiene con qué ilusionarse. Los 35 partidos invictos, 19 goles a favor y 0 en contra en los últimos 5 encuentros, y un grupo unido, son algunos de los innumerables argumentos para colocar a los gauchos como uno de los candidatos a quedarse con su tercera estrella. El capitán, quien ya perdió una final del Mundo en 2014, buscará mantener la racha y llevar a su país nuevamente a disputar los 7 partidos, esta vez para quedarse con el oro.

Algunos expertos han predicho una eventual final entre Portugal y Argentina en el estadio Lusail. Sería sin dudas el partido más visto de la historia, un duelo a muerte entre los capitanes más aclamados de esta época. Pocos futbolistas conocen el peso de la Copa del Mundo. Cristiano y Lionel saldrán con el cuchillo entre los dientes para alzarla el 18 de diciembre. Es el último intento. El último baile.

