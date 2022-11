Es el tercer grupo del mundial de Qatar 2022, pero para muchos es el más duro. La zona C tendrá a la Argentina de un Lionel Messi que aún sueña con emular a Diego Maradona y saber cuánto pesa la Copa del Mundo, a la Polonia de Robert Lewandowski que promete goles, al México criticado del ‘Tata’ Martino y a Arabia Saudí. Tres selecciones que nunca han ganado un Mundial, y una que busca teñir de celeste y blanco el mundo por tercera vez.

Sus partidos arrancan este martes 22 de noviembre, cuando se disputará el decisivo Polonia vs. México, un duelo que sin duda marcará el camino de ambos en el certamen. Argentina, por su parte, tiene la obligación de ganarle a Arabia en el debut porque el principal objetivo es acabar como líder de su grupo.

A continuación te presentamos el análisis más detallado, selección por selección, de este grupo que mantendrá a todo el mundo en vilo para ver el desenlace.

GRUPO C SELECCIONES Argentina

México

Polonia

Arabia Saudí

FIXTURE

22 de noviembre - Fecha 1: Argentina vs. Arabia Saudí (5 a.m.) - Estadio Lusail

Estadio Lusail México vs. Polonia (11 a.m.) - Estadio 974

26 de noviembre - Fecha 2: Polonia vs. Arabia Saudí (8 a.m.) - Estadio Ciudad de la Educación

Estadio Ciudad de la Educación Argentina vs. México (2 p.m.) - Estadio Lusail

30 de noviembre - Fecha 3: Argentina vs. Polonia (2 p.m.) - Estadio 974

Estadio 974 México vs. Arabia Saudí (2 p.m.) - Estadio Lusail

“Será el Mundial de Messi”

Argentina, vigente campeón de América, llega a Qatar con las expectativas por las nubes y un Lionel Messi en plena forma. El delantero del PSG está muy motivado de cara al que puede ser su último intento de alzarse con la Copa del Mundo y eso es motivo suficiente como para considerar al combinado celeste como uno de los principales candidatos.

“Argentina llega como desearía llegar cualquier selección a un Mundial”, afirma Emiliano Nunia, periodista argentino, quien se refiere al invicto de 36 partidos que tiene el combinado sudamericano, un récord que supera marcas de otras selecciones importantes en la historia del país. “Pero ese invicto no tendrá validez si no lo logra plasmar en un gran torneo”.

“Argentina llega en un gran momento, con grupo consolidado y un técnico también apoyado pese a las dudas iniciales. La Copa América de 2021 les sacó la presión a los futbolistas. Es cierto que no se ha cruzado con muchos europeo, salvo Italia en la Finalissima, marcando una clara diferencia en ese encuentro”, analiza Maxi Espejo, hombre de prensa del “Diario Olé”. “Aunque el único inconveniente hoy por hoy es el tema de las lesiones”, añade.

La principal baja en el equipo de Lionel Scaloni ha sido la de Giovanni Lo Celso -”el socio de todos”, dicen en Argentina-, quien sufrió un desgarro hace semanas. Además, en las últimas horas se confirmó las bajas de Joaquín Correa y Nico Gonzáles, ambos también por lesión. “La baja de Nico es sensible por su polifuncionalidad (como volante, extremo e incluso lateral izquierdo) más llegada al arco y buen cabezazo”, señala Maxi.

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS Arqueros Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Franco Armani Defensores Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth Volantes Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada Delanteros Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Ángel Correa

En el último entrenamiento de este viernes, el entrenador Scaloni probó a Julián Álvarez junto a Lautaro Martínez en ataque. El futbolista del Manchester City tuvo una gran primera parte de temporada con el cuadro inglés y podría perfilarse como uno de los reemplazantes.

Pero más allá del dolor de cabeza que tiene Scaloni para armar el primer once para el debut, todas las esperanzas están puestas en el otro Lionel, en Messi, la estrella. “Llega en el mejor estado que podría llegar un jugador de fútbol a una Copa del mundo. Será su Mundial” , afirma Nunia. “Será el quinto mundial, con toda la experiencia encima y mucho más jugador a mi criterio. Hoy es más un armador, un viejo ‘10′, un jugador que le rinde aún más al colectivo porque juega y hace jugar”, agrega Espejo.

La ‘Pulga’ llega a su quinto mundial con 12 goles y 14 asistencias en 19 partidos jugados con el PSG esta temporada. Marcó y asistió tanto en Ligue 1 como en Champions League. Mostró sin duda un nivel óptimo y quiere cerrar su 2022 con broche de oro: con la Copa del Mundo bajo el brazo.

Argentina buscará el primer lugar en el grupo para chocar con el segundo de la zona D que tiene a Francia, Dinamarca, Australia y Túnez. Si la lógica se hace presente en Qatar, la Albiceleste chocaría con los daneses en octavos de final.

México, sin expectativas ni esperanzas

Desde 1994, México ha sabido superar la fase de grupos en cada uno de los mundiales que disputó. Sin embargo, esta vez la realidad parece otra. “Las expectativas son muy bajas por cómo ha venido jugando el equipo el equipo de Gerardo Martino en los últimos dos años. En sus primeros dos años de proceso logró una efectividad de casi el 90%, pero entre 2021 y 2022 bajó a un 60%. Incluso dos finales ante Estados Unidos”, reflexiona Eduardo Corta, periodista mexicano.

El combinado mexicano llega con muchas dudas a su alrededor por los últimos resultados obtenidos. De hecho, perdieron en el amistoso reciente ante Suecia y solo han podido conseguir dos victorias en los cinco encuentros últimos, uno de ellos ante el combinado peruano dirigido por Juan Reynoso.

“Martino es criticado porque su juego no convence en México. Se metió tercero en las eliminatorias. Perdió en el camino a Tecatito Corona. Y en el último amistoso cayó con Suecia. No obstante, es a priori el rival más incómodo que Argentina va a tener en la fase de grupos. El DT conoce bien a Argentina por ser de la misma nacionalidad y, si bien nuestra selección es favorita, no será sencillo ese partido”, señala Maxi Espejo.

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS Arqueros Guillermo Ochoa (América/MEX), Alfredo Talavera (Juárez/MEX) y Rodolfo Cota (León/MEX) Defensores Jesús Gallardo (Monterrey/MEX), César Montes (Monterrey/MEX), Héctor Moreno (Monterrey/MEX), Johan Vásquez (Cremonese/ITA), Kevin Álvarez (Pachuca/MEX), Jorge Sánchez (Ajax/HOL), Gerardo Arteaga (Genk/BEL), Néstor Araujo (América/MEX) Volantes Héctor Herrera (Houston Dynamo/USA), Andrés Guardado (Betis/ESP), Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE), Edson Álvarez (Ajax, HOL), Carlos Rodríguez (Cruz Azul, MEX), Luis Romo (Monterrey/MEX), Erick Gutiérrez (PSV/HOL), Luis Chávez (Pachuca/MEX) Delanteros Rogelio Funes Mori (Monterrey/MEX), Raúl Jiménez (Wolverhampton/ING), Alexis Vega (Chivas/MEX), Hirving Lozano (Napoli/ITA), Henry Martín (América/MEX), Roberto Alvarado (Chivas/MEX), Uriel Antuna (Cruz Azul/MEX).

Lo más seguro es que México mantenga el 4-3-3 con el que siempre busca tener la pelota, pero las críticas no pasan por ahí, sino por los convocados. Martino decidió convocar a Raúl Jiménez, quien volvió a jugar un partido después de 77 días que estuvo alejado por una lesión y cumplirá dos años sin anotar gol con México que no sea de penal.

Además, decidió llevar en la nómina a Alfredo Talavera, portero de Juárez FC de 40 años, uno de los más veteranos de la competición. “El ‘Tata’ siempre ha dicho que uno de sus mayores legados en la selección será el cambio generacional, sin embargo es una mentira” , añade Corta.

El partido bisagra del combinado centroamericano será, sin duda alguna, el debut ante Polonia. Una victoria podría ponerlo en buena posición; sin embargo, la derrota o incluso el empate podría complicar sus aspiraciones en Qatar, teniendo en cuenta que en la segunda fecha chocará ante Argentina.

Polonia, Lewandowski y diez más

Tras la decepcionante campaña mundialista de 2018, cuando los polacos cayeron eliminados en la fase de grupos, el equipo de la superestrella Robert Lewandowski quiere acometer el campeonato de Qatar de otra manera y hacer historia buscando replicar lo hecho en 1974 y 1982 cuando llegaron hasta el tercer lugar.

El cuadro polaco clasificó a la Copa del Mundo 2022 luego de ganarle a Suecia en el repechaje. Para ese partido se presentó a Czesław Michniewicz como nuevo seleccionador, cargo que heredó de Paulo Sousa.

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS Aqueros Wojciech Szczesny, Bartlomiej Dragowski y Lukasz Skorupski. Defensores Jan Bednarek, Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Robert Gumny, Bartosz Bereszynski, Artur Jedrzejczyk, Nicola Zalewski. Volantes Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski, Michal Skóraś, Przemyslaw Frankowski, Sebastian Szymanski, Szymon Zurkowski, Jakub Kaminski, Kamil Grosicki, Damian Szymanski. Delanteros Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski.

La selección europea, que llegó a Qatar resguardada por los problemas bélicos que hay en el Viejo Continente, llega con muchas dudas y su papel en el Mundial dependerá, en gran medida, de su estrella, Robert Lewandowski. Es muy probable que apuesten a un 5-3-2 intentando desdoblar con Matty Cash o con cualquiera de los dos laterales que pueden incorporarse, porque al estar con tres centrales atrás, los carrileros se sumarán al ataque cuando sea necesario. A balón parado, saben que cuentan con el ‘9′ del Barcelona.

“Seguramente peleará mano a mano con los mexicanos por un lugar en octavos de final, siempre y cuando se dé la lógica de Argentina primera. Su gran figura es el goleador Lewandowski del Barcelona” , comenta Espejo.

Arabia Saudí: ¿la sorpresa?

“Va a ser un grupo muy complicado. Van a tener que pelear muy duro con Polonia y México. Hay buenas chances porque los jugadores saudíes dan competencia de igual a igual. Empate contra Argentina, triunfo contra México y empate contra Polonia”, analizó en la previa del debut entre Arabia Saudí vs. Argentina, André Carrillo, futbolista peruano que milita en el país medioriental desde 2018.

Las altas expectativas de la ‘Culebra’ son las mismas del hincha saudí. Estas fueron generadas en la clasificación para el Mundial 2022. Arabia Saudí fue la sensación de Asia en la tercera ronda de clasificación al superar un grupo difícil y desarrollar con éxito su nueva generación de futbolistas.

POSICIÓN JUGADORES CONVOCADOS Arqueros Al Yami (Al Ahli), Al Aqidi (Al Nassr) y Al Owais (Al Hilal) Defensores Al Ghannam (Al Nassr), Abdulhamid (Al Hilal), Madu (Al Nassr), Al Bulayhi (Al Hilal), Al Amri (Al Nassr), Al Tombakti (Al Shabab), Al Shahrani (Al Hilal) y Al Burayk (Al Hilal). Volantes Otayf (Al Hilal), Sharahili (Abha), Al Malki (Al Hilal), Al Hassan (Al Nassr), Kanno (Al Hilal), Al Faraj (Al Hilal), Al Najei (Al Nassr) y N. Al Dawsari (Al Hilal). Delanteros S. Al Dawsari (Al Hilal), Bahbri (Al Shabab), Al Shehri (Al Hilal), Al Brikan (Al Fateh) Asiri (Al Ahli), Al Oboud (Al Ittihad) y Al Muwalad (Al Shabab).

Sin embargo, la euforia se ha rebajado tras cuatro amistosos sin victoria contra rivales del continente americano (derrotas por 1-0 ante Colombia y Venezuela en junio, y empates sin goles con Ecuador y Estados Unidos en septiembre). Renard, ganador de la Copa Africana de Naciones con Zambia y Costa de Marfil, tuvo un paso estéril por el Cambridge United inglés. Ha modificado ligeramente su táctica en los amistosos previos al mundial, pasando del 4-2-3-1 habitual a un 4-3-3.

El empuje de Arabia Saudí, si las lesiones lo permiten, debería provenir de dos buenos laterales como Yasser Al Shahrani y Sultan Al Ghanam; el control del centro del campo será del ídolo del Al Hilal Salman, Al Faraj, y la inspiración en ataque deberá aportarla el habilidoso extremo Salem Al Dawsari. El mago del Al Nassr, Sami Al Najei, es el comodín del equipo.





