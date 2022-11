Sin lugar a dudas, unas de las figuras de Argentina que más revuelo generó en la previa de la Copa del Mundo Qatar 2022 fue Rodrigo de Paul. Pese a que no llegaba en un gran momento con el Atlético de Madrid, el mediocampista parecía ser la clave en la medular del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, aunque terminó jugando los 90 minutos en el triunfo frente a México, el todoterreno sigue en deuda durante el campeonato.

Durante todo el juego ante los aztecas, los hinchas inundaron las redes sociales con críticas hacia quien se formó en Racing Club. Razón no les faltaba. Impreciso, ansioso y nervioso fueron las principales características de De Paul. Aún así, el seleccionador argentino decidió dejarlo en el campo de juego todo el encuentro. Blindó y bancó a su motor hasta el final.

Solo nos mostró la versión de aquel jugador corajudo que deja todo en cada jugada. Aquel De Paul que también ha sacado de sus casillas a la afición de su club cada fin de semana. El jugador que brilló a lo grande en la Copa América 2021, de buen trato de balón, nexo clave y hasta goleador, por ahora no hace su aparición en el Medio Oriente.

Sofascore, el portal especializado en estadísticas, calificó al escudero de Lionel Messi con 6.6, una nota por debajo a la que obtuvo en el encuentro del estreno por Qatar 2022. Al igual que contra Arabia Saudita, no registró ningún disparo a puerta, regates completos, centros claves, faltas provacas y pases claves. Esta vez perdió 16 balones, siete menos que el anterior juego. Hoy ganó Argentina, más no no debe pasarse por alto lo que viene mostrando el ‘7′ albiceleste.

Estadísticas de Rodrigo de Paúl ante México

Número Item 0 disparos a puerta 0 regates completados 0 centros claves 0 faltas provocadas 0 pases claves 2/0 balones largos 16 pérdidas de balón 86% acierto de pases

No fue la primera vez

Rodrigo de Paul estuvo presente en más del 90% del invicto que registró Scaloni, el cual terminó hace unos días con la sorpresiva y dolorosa derrota ante Arabia Saudita. Encuentro que tuvo al volante como uno de los puntos más débiles. Tan discreta fue su presentación en el debut de Qatar 2022 que acabó como el jugador de la primera jornada con más pérdidas de balón (23) durante toda la primera jornada del campeonato qatarí. Un dato no menor.

Esta no fue la única paúperrima estadística. Tuvo ceros disparos al arco, cero regates completos y cero pases claves. A eso hay que sumarle los tres balones balones largos que acertó, en diez intentos. Por último, su porcentaje de pases apenas llegó al 75%, una cifra que está por debajo para un jugador de su trayectoria.

Rodrigo de Paul no la pasa bien en Qatar 2022. (Foto: Agencias)

Fuera de la cancha

La presión sobre el jugador colchonero va más allá del campo de juego. Su relación mediática con la cantante Tini lo ha puesto en otra esfera. Antes de la cita mundial se habló más de su romance que de lo que rendía dentro del campo de juego. Al parecer la cabeza del jugador no anda del todo enfocada en el fútbol, aunque él diga lo contrario. Viajes repentinos y mucha vida nocturna han formado parte de su vida durante los últimos meses.

No solo es tendencia en la sección de deportes y espectaculos. Rodrigo De Paul también ha sido noticia en las páginas legales. Esto después del juicio de alimentos que le interpuso su exposa Camila Homs. La que fue su conyugue por doce y madre de sus dos hijos le exigía un pago de 10 mil dólares, como compensación económica por los doce años que estuvo a su lado sin poder trabajar, ya que solo dedicó a su familia. En julio de este año tuvieron una conciliación, la que finalmente no terminó con acuerdo entre ambas partes. Esto puso en vilo a toda Argentina porque el jugador ponía en riesgo su presencia en Qatar. No hubo más noticias al respecto y el jugador llegó a ser citado. Por ahora Scaloni le sigue brindando su confianza. Veremos que pasa más adelante si las cosas llegan a complicarse.

