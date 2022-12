Argentina vs. Países Bajos juegan en vivo este viernes 9 de diciembre por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 . El cuadro sudamericano tiene como rival a un viejo conocido en lo que respecta a los mundiales y más aún si el que lo dirige es Louis Van Gaal. Como es de conocimiento, ambos países se enfrentaron en la Copa del Mundo 2014 por el pase a la final.

¿Quién pasó? Argentina desde la tanda de penales (4-2) tras haber empatado sin goles durante los 90 minutos de juego. En tanto, Lionel Messi, capitán de la selección nacional, sabe que este puede ser su última cita mundialista y se mantiene enfocado luego de darle la victoria ante Australia por octavos de final.

Por otra parte, Ángel Di María reapareció en los entrenamientos de la selección de Argentina y a tres días del trascendental duelo ante los Países Bajos, de los cuartos de final de Qatar 2022, se ejercitó junto al resto de compañeros.

Al margen, al principio, quedó solo Alejandro ‘Papu’ Gómez, aquejado aún del esguince de tobillo que se produjo en el encuentro frente a Australia, de octavos de final.

Di María, que sufría una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda y que en los últimos días ha realizado sesiones específicas al margen del plantel, saltó al campo de la Universidad de Catar con los demás compañeros, al menos en los quince minutos de práctica que fueron abiertos.

FICHA DEL PARTIDO, ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

FICHA DEL PARTIDO ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS - CUARTOS DE FINAL
Viernes 9 de diciembre
ÁRBITRO Mateu Lahoz

QUIÉN PASÓ A CUARTOS DE FINAL DE QATAR 2022

Estos son los países clasificados a cuartos de final del Mundial Qatar 2022: Países Bajos . Argentina , Francia , Inglaterra , Croacia , Brasil , Marruecos y Portugal .

HORARIO, ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

Estos son los horarios en el mundo para seguir el partido de la selección argentina vs. Países Bajos por el pase a la semifinal del Mundial Qatar 2022.

DÓNDE VER ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

Revisa en qué canales ver la transmisión en vivo el juego entre la selección argentina vs. el conjunto europeo.

Perú – DirecTV GO y Latina TV

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play, ECDF Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – TyC Sports , TV Pública y DirecTV GO, Cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

APUESTAS DEL ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

Conoce aquí qué dicen las Casas de Apuestas para el duelo entre Argentina vs. Países Bajos por cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El preparador tuvo a su disposición veintitrés jugadores de campo. Solo faltó ‘Papu’ Gómez. Di María ya cuenta para el seleccionador, aunque su presencia como titular contra el conjunto de la ‘naranja mecánica’ no está clara. Su concurso más probable, si la evolución favorable continúa, será en el transcurso del partido.

Sorprendió Scaloni en la sesión. Al menos en lo que quiso hacer ver. En el reparto de petos incluyó a Ángel Correa, con el que no ha contado en lo que va de Mundial y que puede disponer de sus primeros minutos por la lesión de ‘Papu’ Gómez y la recuperación de Ángel Di María, y a Leandro Paredes, que dejó fuera del aparente once a Enzo Fernández, una de las revelaciones del Mundial.

El resto de futbolistas que formaban en ese equipo fueron Emilio Martínez, Gonzalo Monriel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi; Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leo Messi y Julián Álvarez.

VIDEO RECOMENDADO La ‘Albiceleste’ derrotó (2-1) a Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar con goles de Leo Messi y Julián Álvarez.

El plantel argentino, que frente a Países Bajos sufrirá una modificación en su indumentaria y saltará al campo con la camiseta albiceleste pero con el pantalón blanco en lugar del negro habitual, según anunció la FIFA, volverá a la actividad este miércoles, con solo un cuarto de hora de puertas abiertas. Será la penúltima sesión antes del choque del viernes contra Países Bajos.

QUÉ PASA SI ARGENTINA GANA A PAÍSES BAJOS

Si Argentina le gana a Países Bajos , enfrentará al ganador del partido entre Croacia vs. Brasil. En la historia de los mundiales, el combinado argentino ya enfrentó a ambos países, cayendo en la última edición de la Copa del Mundo 2018 ante el conjunto europeo, posteriormente quedando finalista con Francia.

DÓNDE VER EL PARTIDO DE ARGENTINA

En Argentina , los partidos de la selección argentina lo podrás ver a través de TV Pública , TyC Sports y Directv Sports (Para toda Latinoamérica). Por otro lado, también puedes seguirlo vía El Comercio con las incidencias de última hora, crónicas y más.

EL POSIBLE 11 DE ARGENTINA VS. PAÍSES BAJOS

Lionel Scaloni prepararía el mismo esquema que utilizó para el partido contra Australia. Sin embargo, la única pieza que realizaría sería el ingreso de Ángel Di María en reemplazo de ‘Papu’ Gómez. Conoce cuál podría ser el once definitivo.

Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Ángel Di María, Messi y Julián Álvarez.

CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA EL ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

El pronóstico para este partido por los cuartos de final es reservado . El enfrentamiento de estos equipos datan desde el Mundial Alemania 1974, torneo en donde primero lo ganó Países Bajos por goleada ante la selección argentina. Asimismo, el último encuentro que se registró fue para el Mundial Brasil 2014, quedándose con la victoria los albicelestes por el pase a la final.

HISTORIAL DEL ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

Mundial Alemania 1974 - Grupo A: Países Bajos 4 - Argentina 0

Mundial Argentina 1978 - Final: Argentina 3 - Países Bajos 1 (1-1 en tiempo reglamentario)

Mundial Francia 1998 - Cuartos de final: Países Bajos 2 - Argentina 1

Mundial Alemania 2006 - Grupo C: Países Bajos 0 - Argentina 0

Mundial Brasil 2014 - Semifinal: Países Bajos 0 - Argentina 0 (ganó Argentina por penales 4-2)

EN QUÉ ESTADIO JUEGAN ARGENTINA vs. PAÍSES BAJOS

Estadio Lusail será el lugar que albergará el partido de los cuartos de final entre Argentina vs. Países Bajos. Anteriormente, el mencionado recinto fue testigo de grandes enfrentamientos por la fase de grupos.

QUÉ OTROS CANALES TV PASAN LA TRANSMISIÓN DEL MUNDIAL QATAR 2022

SCALONI vs. VAN GAAL

Sesenta y tres encuentros dirigidos, cuarenta y uno de ellos ganados y solo cuatro derrotas sufridas; dos experiencias mundialistas y un estilo de juego en su día emulado, diseñan la carta de presentación de Louis Van Gaal, el técnico más veterano de Qatar 2022, alejada de la de su homólogo argentino Leonardo Scaloni, en el cargo de la albiceleste desde septiembre del 2018.

El más veterano, el hombre con más bagaje en los banquillos del mundial se topa con el más joven. Louis Van Gaal, de 71 años, disfruta de una segunda experiencia en un evento de este nivel como colofón a una reputada carrera en clubes de alto nivel. Al otro lado, con aspiraciones similares, con un mismo objetivo, Lionel Scaloni, de 44, con la Albiceleste como única experiencia profesional. A donde llegó de forma provisional desde las categorías inferiores y que ha logrado hacerse fuerte en su ocupación.

Diecinueve encuentros seguidos sin perder como preparador de la selección nacional oranje acumula este hombre de Amsterdam que asumió la jubilación hace un lustro, cuando la vida le golpeó con la muerte de su hermana menor y su yerno.

Pero aceptó volver por tercera vez a la selección con destino a Qatar 2022. En el camino, se trató con discreción de un cáncer de próstata del que salió adelante.

Seis años en el Ajax que marcaron sus inicios le llevaron por primera vez a Barcelona donde estuvo cuatro más en dos etapas distintas. Volvió a su país para dirigir al AZ Alkmaar, después al Bayern Múnich y al Manchester United. Clubes ilustres del Viejo Continente que abrillantaron en su tramo final un currículo envidiable.

Solo una derrota en sus últimos cuarenta y siete partidos como responsable de los Países Bajos. Se quedó a un paso de la final en Brasil 2014, apartada, precisamente, por Argentina en esa recordada tanda de penaltis.

“Podemos ser campeones del mundo. No digo que lo vayamos a ser, insisto, pero estamos aquí y nos quedan tres partidos, ahora. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos jugadores y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo”.

Asoma el duelo del viernes noche con pinta de revancha oranje ante la albiceleste de Messi dirigida ahora por Lionel Scaloni, el más joven del Mundial. Pero con las semifinales como destino.

Llegó Scaloni como recurso de urgencia como sustituto de Sampaoli. Estaba en el cuerpo técnico de la selección, en los sub 20 y fue reclamado a ese banquillo de forma provisional. Hasta ahora. Sin bagaje en club alguno más allá de su recorrido como futbolista, este tipo de Santa Fe se ha ganado la confianza y el respeto de la Asociación de Fútbol de Argentina y de sus jugadores.

Se plantó en Catar con treinta y seis encuentros sin perder, fortalecido por la solvencia que logró en el equipo y con la Copa América bajo el brazo. Llegó al Mundial Scaloni y se topa con Van Gaal, dos puntos opuestos.

Lionel Scaloni es entrenador de la selección de Argentina desde agosto del 2018. (Foto: AFP) / JUAN MABROMATA

De amplio camino por el fútbol español como jugador, reconocido en el Deportivo donde se afincó durante siete temporadas, coincidió en los campos con Van Gaal. Scaloni como jugador. El neerlandés como técnico del Barcelona, en sus dos épocas.

Seleccionador de Argentina desde septiembre de 2018 llega a la cita de cuartos con 54 partidos como director, 36 victorias, 13 empates y solo cinco derrotas.

El que fuera un solvente defensa y un centrocampista gran trabajador, internacional solo siete veces, comparte intereses ahora con aquél tipo de carácter aposentado en el banquillo azulgrana.

“Enfrentar a Lous Van Gaal será un orgullo. Lo hice como jugador del Depor cuando dirigía al Barcelona. Ya era una eminencia. Todo el mundo sabe lo que hizo por el fútbol y cuantos han intentado copiarlo. Tenerlo enfrente será uno de los placeres que te da el fútbol”.

AFP.