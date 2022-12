La selección argentina conquistó el Mundial Qatar 2022 ante una fortísima Francia en tanda de penales. La victoria le daría una gran sonrisa al pueblo argentino pese a la hiperinflación que se vive actualmente.

De esta manera, Lionel Messi y compañía pisarían suelo nacional este martes 20 de diciembre en horas de la madrugada en donde toda la hinchada albiceleste los esperada.

Sin embargo, en medio toda celebración surgió una curiosa cábala que sorprendió a más de un seguidor en redes sociales: La presencia del muñeco Chucky en los vestuarios del seleccionado nacional.

¿Qué hacía aquel personaje que era visto como uno de los más temidos en los finales de los 80′? En una entrevista para las plataformas de AFA, el presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, comentó los motivos por los que contaban con la presencia de este muñeco.

Chucky en el vestuario de Argentina desde la Copa América

“Un día entré a la utilería, vi al muñequito Chucky. Le faltaba un brazo y una pierna. Dije: ‘¿Quién trajo a este muñeco acá? Tiene mala suerte’. Nadie contestaba. Me dice Juan Cruz, el utilero: ‘Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen Chucky. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados”, precisó

“Les dije a los siete: si salimos campeones (de la Copa América 2021), nos vamos a tatuar a Chucky. Y los siete nos tatuamos a Chucky”, sentenció.

Asimismo, este juguete apareció nuevamente en las celebración de Argentina tras conseguir la tercera estrella mundialista. Otamendi hizo notar este detalle en su cuenta oficial de Instagram.

Recorrido de la selección argentina en Buenos Aires

Lionel Messi y la selección argentina campeona del mundo dejaron el autobús en el que se desplazaba por Buenos Aires para celebrar su título mundial con millones de hinchas y saludaron desde un helicóptero, pues la gran aglomeración de gente impidió que prosiguieran por tierra al céntrico Obelisco .

“Los Campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración”, escribió Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, en su cuenta Twitter.

La caravana había partido poco antes del mediodía desde el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, periferia de Buenos Aires, y se proponía llegar al céntrico Obelisco, en la avenida 9 de Julio, lugar de celebración por excelencia.

Pero al cabo de casi cinco horas de muy lento recorrido, los jugadores con la Copa tuvieron que renunciar a ese objetivo y subir a los helicópteros con los que sobrevolaron la ciudad.

“No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena”, escribió en Twitter Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA y que acompañó a los futbolistas en la caravana.