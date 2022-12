Continúa la controversia sobre Cristiano Ronaldo y sus problemas con técnico de Portugal, Fernando Santos. En la actualidad, el estratega luso dejó a su capitán en el banco de suplentes en la victoria de los portugueses ante Suiza por el marcador de 6-1, pues le dio ingreso en el segundo tiempo.

Asimismo, la pareja de Cristiano Ronaldo, la modelo española Georgina Rodríguez, se pronunció acerca de los pocos minutos que tuvo el delantero portugués en la victoria lusa frente a Suiza, que no alcanzaron la media hora, y lamentó “no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos”.

LA MOLESTIA DE GEORGINA RODRÍGUEZ CON FERNANDO SANTOS, TÉCNICO DE PORTUGAL

A través de una publicación en su Instagram, Georgina felicitó a la Selección de Portugal por su victoria en un mensaje con algunas alusiones a la presencia de Cristiano en el banquillo de suplentes. “Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti”, escribió la española.

Georgina hacía referencia al inicio del partido, cuando las cámaras apuntaban a Cristiano en el banquillo y no a los titulares, algo que ella misma registró e incluyó en la publicación. “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, comentó Georgina, que se encontraba también en el estadio.

Mientras se disputaba el partido de Portugal contra Suiza, miles de asistentes en el estadio de Lusail tributó una gran ovación al exjugador del Manchester United cuando entró en el calentamiento y gritó “Ronaldo” muchas veces antes y cuando ingresó al césped.

De hecho, la modelo finalizó su mensaje con una aparente crítica dirigida al seleccionador luso: “Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando (Santos) sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”.

¿Por qué se molestó Georgina Rodríguez tras el partido de Portugal donde Cristiano fue suplente?

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo de 37 años, se encontraba en una polémica por mostrar su disconformidad al ser reemplazado en el partido Portugal-Corea del Sur de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

“Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!”, le habría dicho el seleccionado luso al DT Fernando Santos, quien al principio atribuyó el comentario a una disputa con un jugador surcoreano.

Tras ello, Santos, en rueda de prensa, indicó el lunes que no le gustó “nada” el gesto: “Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me gustó nada, no, no me gustó para nada”.

Por último, el técnico descartó cualquier molestia con el delantero, pero en el partido de octavos contra la selección helvética no lo puso al comienzo por una “cuestión estratégica”, señaló. Con la victoria ante Suiza, la Selección de Portugal aseguró su presencia en cuartos de final, en la que este sábado enfrentará a Marruecos por el pase a la semifinal de la Copa del Mundo.

¿CRISTIANO RONALDO SERÁ JUGADOR DEL PSG?

Los días de Cristiano Ronaldo como agente libre, antes de su fichaje por el Al Nassr saudita, no ha pasado desapercibido para el máximo dirigente del París Saint Germain. Y es que, por medio de una entrevista con Sky News el qatarí negó el fichaje del portugués, pero se deshizo en elogios ante Jude Bellingham y alabó la forma en la que se está desarrollando el Mundial de Qatar 2022.

“Con los tres jugadores que tenemos (Messi, Neymar y Mbappé), es muy difícil, pero le deseo todo lo mejor. Es fantástico y sigue siendo un increíble jugador”, dijo Al Khelaifi sobre el posible fichaje del portugués en el PSG.