Minuto 56. Argentina iguala 0-0 con México y el tiempo parece ser el enemigo número 12 del combinado sudamericano que ve, en ese momento, cómo se le escapa la chance de seguir con vida -y depender de sí mismo- en el Mundial Qatar 2022. En ese instante, Lionel Scaloni decide sacar a Guido Rodríguez para meter a Enzo Fernández, el volante de 21 años que debutó hace apenas dos meses pero que fue convocado porque simplemente es un crack. No hay más explicación.

Porque para ser crack no solo tienes que tener categoría sino también personalidad. Y eso lo tiene de sobra. Ingresó, le cambió la cara al equipo, participó en el golazo de Lionel Messi con el que abrió el marcador y, a los 87′, anotó su primer tanto oficial con la Albiceleste para el 2-0 ante México. En un Mundial, en un momento complicadísimo, con la inmensa presión que deben sentir luego de haber perdido el primer partido. Eso solo lo hace un crack.

Su nombre lleva consigo un homenaje a Francescoli, el Príncipe uruguayo que hizo de River Plate su reino entre 1983 y 1997. Hincha ‘Millonario’, claramente, siempre fue uno de los mejores prospectos de la cantera del equipo de Núñez. De hecho, Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia del club, quedó cautivado por el volante durante una práctica en el River Camp a principios de 2019.

Enzo, por ese entonces, tenía solo 18 años y 13 minutos disputados en Reserva del equipo, pero la rompió y fue citado para formar parte de la nómina principal en la previa de un partido ante Patronato, el 27 de enero de 2019. Su debut oficial se dio en la derrota por 3 a 0 ante Liga de Quito en Ecuador el 4 de marzo de 2020, al ingresar a los 35 minutos del complemento por Santiago Sosa.

Producto de una superpoblación de mediocampistas, el juvenil fue cedido a préstamo poco después a Defensa y Justicia, donde en poco tiempo su apellido quedó grabado a fuego. En el Halcón ganó rodaje y protagonismo de la mano de Hernán Crespo y luego bajo la conducción técnica de Sebastián Beccacece.

Con la camiseta verde y amarilla disputó 32 partidos, en los que marcó un gol (Bahía de Brasil) y brindó dos asistencias (Palmeiras e Independiente del Valle). Además conquistó los dos primeros títulos internacionales de la institución: Copa Sudamericana 2020 y Recopa Sudamericana 2021.

Antes de retornar a River Plate para salir campeón y luego ser vendido al Benfica de Portugal -su actual club- por 18 millones de euros por el 75% de su padre, Enzo disputó la Copa Libertadores 2021, su último torneo con los de Florencio Varela. Y ahí, en ese certamen que no pudo ganar hasta ahora, enfrentó en fase de grupos a Universitario de Deportes.

🇦🇷 Enzo Fernández anotó su primer gol para Argentina en lo que fue solo su quinta aparición con la Selección Nacional.



⏱ 33’ minutos jugados

⚽️ 1 gol

📊 xG: 0.04

👟 1 tiro (1 al arco)

✅ 81% pases precisos

💪🏻 4/7 duelos ganados

📈 7.4 Nota Sofascore pic.twitter.com/xWLr5faqG3 — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) November 26, 2022

Enzo Fernández ante la ‘U’

La Copa Libertadores 2021 fue peculiar para un Enzo Fernández que disputó la fase de grupos con Defensa y Justicia, y la siguiente fase con River Plate, club al que retornó para reforzarlo justamente en esas instancias definitorias. Aunque luego quedó eliminado en los cuartos de final frente a Atlético Mineiro.

Pero en la zona de grupos, los de Varela estuvieron en una zona complicada junto a Palmeiras (entonces vigente monarca que lograría el bicampeonato), Independiente del Valle y Universitario de Deportes, el elenco peruano que llegaba a la Copa luego de ser finalista de la Liga 1 la temporada anterior.

Dirigidos por Sebastián Becaccece, quien fuera asistente técnico de Jorge Sampaoli en Boys, Bolognesi y Cristal, el 24 de abril de 2021, Defensa y Justicia venció cómodamente 3-0 a la ‘U’ en el estadio Norberto Tomaghello de Buenos Aires. Enzo no metió gol (los tantos fueron de Pizzini y Bou por partida doble), pero fue elegido el segundo mejor jugador del partido junto al goleador. De acuerdo a los datos de SofaScore, el volante dio tres pases clave, creó una opción de gol clara, ganó siete de once duelos (aéreo y terrestres) y dominó el medio campo a su antojo.

Enzo Fernández, el segundo jugador más valorado en el 3-0 de DYJ ante Universitario. (Foto: SofaScore)

El segundo encuentro se dio en el estadio Monumental el 12 de mayo. Los dirigidos por Ángel Comizzo lograron contrarrestar al argentino e igualaron 1-1 gracias al gol del panameño Alberto Quintero. La ‘U’ había empezado ganando, pero dejaron que les empaten. El punto no sirvió de mucho porque quedaron eliminados del certamen en el último lugar, dejando que Independiente del Valle clasifique a la Copa Sudamericana por un solo punto de ventaja.

Pero esa noche, Enzo Fernández estuvo más contenido. No creó ocasiones de gol, no tuvo asistencia, no pudo mostrar lo mejor de su repertorio. La ‘U’ de Comizzo le impuso un juego brusco, cortado, intentando ser por momentos físico.

Este año también enfrentó a un equipo peruano: Alianza Lima, el compadre. Estuvo presente en el 1-0 en el estadio Nacional y en el recordado 8-1 en el Monumental. Increíblemente en pocos meses dejó el fútbol sudamericano, dio el salto a Europa, brilló en la Champions League (Benfica clasificó a octavos primero en su grupo que comparte con el PSG de Messi, Neymar y Mbappé) y hoy es uno de los grandes héroes de Argentina en Qatar.





