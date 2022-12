Argentina, con una sensacional actuación de Lionel Messi (un gol y una asistencia), se instaló en la gran final del Mundial Qatar 2022 por la victoria de 3-0 contra Croacia (Julián Álvarez anotó un doblete). Pero, más allá del resultado, quedó en el aire una sensación de que la historia del compromiso pudo ser diferente por la polémica que ayudó a abrir el marcador.

Pasada la media hora del compromiso, la ‘Araña’ Álvarez atacó la pelota con la intención de inaugurar la cuenta en el estadio Icónico de Lusail. Sin embargo, el avance del delantero de Manchester City fue frenado por el portero Dominik Livakovic. Acto seguido, el artillero sudamericano cayó sobre el césped y el árbitro Daniele Orsato marcó la pena máxima.

Entonces, los integrantes de Croacia reclamaron porque creyeron que la infracción no existió. La misma postura fue fundamentada por Felipe Ramos Rizo, referí que estuvo presente en la Copa del Mundo de 2002. Y el exjuez no estuvo solo, pues Iker Casillas, a través de Twitter, se incorporó a la idea del mexicano y los liderados por Luka Modric.

“Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable”, expresó el antiguo silbante de 58 años mediante sus redes sociales.

En la misma línea, el golero campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 citó aquel mensaje para señalar: “Totalmente de acuerdo” y añadió un emoticono con el dedo pulgar levantado, a manera de expresar aprobación. Así, según Ramos y Casillas, la Albiceleste no debió tener esa oportunidad de abrir la lata en la primera semifinal del certamen.

Iker Casillas y exárbitro mexicano creen que no debió ser penal para Argentina la acción entre Julián Álvarez y Dominik Livakovic. (Foto: Twitter)

Modric explotó contra el árbitro

En zona mixta, el capitán de los croatas se centró en la controversial maniobra que marcó la historia del compromiso. “Es un momento clave del partido, no nos da córner y pita penalti, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penalti. Eso cambia el partido”, dijo sobre el impacto de Álvarez con Livakovic.

Luego, Modric señaló a Orsato por su actuación: “Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre”, sentenció.