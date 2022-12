Tras lograr la Selección Argentina el pase a semifinales en el Mundial de Qatar 2022, los diferentes medios de comunicación han analizado el juego de la albiceleste y lo que podría suceder más adelante. Aunque uno de los periodistas más críticos es el Pollo Vignolo acerca del desenvolvimiento de la selección.

Asimismo, las redes sociales se han indignado con la presencia del conductor con amplio recorrido en fútbol, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo en la Copa del Mundo. El periodista había sido muy duro con Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, a tal punto que pidió que la albiceleste no gane la Copa América 2021 para que el DT finalmente se vaya del cargo.

EL DESCONTENTO DE SEBASTIAN ‘POLLO’ VIGNOLO CONTRA LIONEL SCALONI

“Si yo pienso con el corazón quiero salir campeón con Messi de la Copa América, pero si pienso diría que no. Esperaría algo mejor”. Con esa frase, Vignolo dejó entrever, contundentemente, su disgusto con la conducción del exfutbolista de Newell’s y Estudiantes de La Plata, comandando la seleccionado nacional.

Para su desgracia, los de Lionel Scaloni lograron ganarle en su casa a la Canarinha y cortaron una racha de 28 años sin títulos por el triunfo 1 a 0 en el Maracaná con gol de Ángel Di María.

Además, el lamento del Pollo Vignolo estuvo acompañado de otras voces cómplices del fútbol que, en la actualidad, tampoco quedan ajenas al asunto. El pedido del relator de ‘no ganar’ la Copa América tuvo el apoyo de Óscar Ruggeri y Sebastián Domínguez, dos que ahora están en tierras qataríes junto a Sebastián Vignolo.

Qué le respondió el Pollo Vignolo a un hincha que le recordó cuando pidió que sacaran a Scaloni de la selección argentina

“¿Este te parece que es un buen proyecto?”, le había preguntado, con algo subido tono, el exdefensor de Vélez, Domínguez, al campeón del Mundo Ruggeri, quien respondió tajantemente que “no, te lo vengo diciendo del otro día, que no hay un proyecto serio para encarar con la Selección”, señaló el ‘Cabezón’

Después de estas intervenciones, llegaron las fuertes críticas de Vignolo y su deseo antinacionalista que sorprendió a más de uno.

LAS CRÍTICAS DE LATORRE A SCALONI EN EL PARTIDO DE ARGENTINA FRENTE A AUSTRALIA

En el programa de ESPN se puede escuchar al ex Boca y Racing, entre otros, opinando: “A mí no me gustó el cambio de Lisandro Martínez”, inició. De tal forma, aclaró: “No por Lisandro Martínez, que me parece un jugadorazo, pero creo que Argentina en ese momento. Si hay algo que distingue a este equipo es jugar a la pelota”.

“Pero iban 4 minutos, eh”, le recordó “El Pollo” Vignolo. “Era tempranito, pero al contrario Argentina salió bien a jugar el segundo tiempo”, decía Mariano Closs con el relator. “Sí, Argentina salió bien a jugar el segundo tiempo, pero creo que en la postura de agregar un defensor y sacar un mediocampista”, insistió el exfutbolista.

“Pero estás agregando un jugador con (Marcos) Acuña, no lo estás sacando”, dijo Closs para a su vez indicar que el lateral de Sevilla iba a iniciar a jugar unos metros más adelantado, como volante por la izquierda. “A mí me encantó el cambio”, agregó Miguel Simón. “Bueno, a mí no me gustó. Me pareció innecesario”, resaltó “Gambeta”.

“Te voy a explicar por qué: porque con la línea de 3/5 fueron los mejores momentos de Argentina en el torneo”, agregó Simón. “Para mí fue lo mejor de Argentina, (Rodrigo) De Paul jugó un segundo tiempo brillante”, señaló Closs. “Pero además generó la mayor cantidad de situaciones (de gol) cuando pasó a jugar con 3/5 atrás. No sólo este partido, eh”, agregó Simón.

“No, bueno. Está bien, son miradas. Me parece que Argentina tenía el control”, dijo Diego. “Además lo mejora a De Paul, lo hace jugar más adentro”, acotó Miguel. “Bueno, está bien”, afirmó Latorre. “De Paul estuvo más cerca del área después, más en posición de definición”, finalizó Vignolo en coincidencia con su habitual comentarista.