Lionel Messi tendrá a un viejo conocido al frente en el Argentina vs Países Bajos. No se trata de un excompañero de equipo ni un rival especial, sino un árbitro con el que ha tenido más de un cruce: Antonio Mateu Lahoz.

El réferi español en cuestión fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro entre argentinos y neerlandeses en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, hecho que sin duda traerá recuerdos a ‘Leo’.

Y es que el crack argentino ya ha protagonizado más de una discusión con este árbitro cuando jugaba para el Barcelona. No son pocas las veces en las que el ‘10′ ha estado en desacuerdo con alguna decisión arbitral de Lahoz en partidos de La Liga de España.

De hecho, ambos ya han protagonizado fuertes cruces de palabras en el campo. Sin ir muy lejos, el último antecedente que se evoca transcurrió en el 2020, en plena pandemia, cuando el juez valenciano le mostró la amarilla a ‘Leo’ por un homenaje a Diego Maradona, que recientemente había fallecido.

Fue en un encuentro entre Barcelona y Osasuna por el certamen español, en el que Messi se lució con un golazo y en su celebración no dudó en honrar al ‘Pelusa’ sacándose su remera azulgrana para exhibir la ‘10′ del Newell’s Old Boys de la temporada 1993/94 mientras miraba al cielo.

Este homenaje de Messi a Maradona es muy maradoneano porque ante millones de cámara se sacó una camiseta Nike y mostró una de Adidas. Leo tuvo que pagar una multa. pic.twitter.com/lWMilDloTP — Ale Liparoti 🇦🇷 (@AleLiparoti) November 29, 2022

Mateu Lahoz no tuvo compasión y aplicó el reglamento a rajatabla mostrándole la tarjeta amarilla. “En el minuto 73 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue amonestado por el siguiente motivo: Por quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newells Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda”, escribió en el acta del cotejo.

Uno de los más tarjeteros del Mundial y sus antecedentes

La media de tarjetas amarillas en Qatar 2022 está siendo 3,25 por partido, pero Mateu Lahoz supera esos límites. El árbitro español ha arbitrado apenas dos encuentros del presente Mundial (Qatar vs Senegal e Irán vs Estados Unidos) y ha amonestado 10 veces.

Con el promedio de cinco cartulinas amarillas por cotejo, el español se encuentra en el Top5 de los árbitros más tarjeteros de la Copa del Mundo. Además, es importante mencionar que Mateu ha mostrado la tarjeta amarilla cada 4,3 faltas señalizadas durante el encuentro.

Antonio Mateu Lahoz, el principal árbitro español está presente en Qatar 2022 (Foto: AP)

Un dato no menos importante es que en los dos partidos que estuvo a cargo de la fase de grupos, el juez valenciano realizó su primera amonestación antes de que finalice el primer tiempo. En el Qatar vs Senegal mostró la primera amarilla en el minuto 20 y en el Irán vs Estados Unidos lo hizo en el minuto 43.

Asimismo, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Mateu Lahoz ha dirigido 498 partidos y ha tenido un balance de 2313 tarjetas amarillas (4,6 por partido), 62 dobles amonestaciones, 54 rojas directas y 119 penales cobrados.

OFICIAL. El árbitro de Argentina-Paises Bajos será Mateu Lahoz.



👨‍⚖️ Dirigió 498 partidos

🟨 Sacó 2.313 amarillas

🟥 Sacó 54 rojas directas

🚨 Concedió 119 penales



🇦🇷 Será la primera vez que dirija a la Seleccion Argentina. pic.twitter.com/DedKwnNYVO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 7, 2022

Todo eso deben tener en cuenta las dos selecciones que hoy serán arbitradas por él, especialmente Argentina, que nunca antes ha tenido al frente a este colegiado en un partido de la selección mayor.

Países Bajos, por su parte, ya sabe lo que es ser dirigido por Mateu Lahoz. El juez valenciano ya impartió justicia dos veces a esta selección, en un partido de clasificación para la Eurocopa 2016 contra Turquía (derrota por 3-0) y en un amistoso del 2016 frente a Inglaterra (victoria por 2-1).