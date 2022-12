Argentina no tiene freno. Desde la Copa América 2021, no se ha cansado de triunfar. El sueño, sin embargo, aún no termina. Nuevamente la ‘albiceleste’ jugará la final de la Copa del Mundo, la última instancia con la que todo el pueblo argentino se vuelve a ilusionar.

La ‘albiceleste’ es la única selección de esta parte del mundo (Sudamérica) que sigue con vida y que ya llegó hasta el final. Las esperanzas están puestas únicamente en este combinado, que se impuso tranquilamente en la penúltima llave frente a Croacia (3-0)

Con Lionel Messi a la cabeza, todo es mucho más posible. El crack argentino ya alcanzó su segunda final en un Mundial, aunque para su selección -en general- ya estamos hablando la sexta definición del título de su historia en una Copa del Mundo.

De hecho, Argentina fue la primera finalista de la historia. En Uruguay 1930, la primera edición de este certamen, esta escuadra disputó el título contra el anfitrión en el Estadio Centenario. Lamentablemente para los argentinas, los charrúas se quedaron con el trofeo aquella vez.

La última vez que Argentina campeonó fue en México 1986 | Foto: REUTERS / GARY HERSHORN

Después, tuvieron que pasar 48 años para que la ‘albiceleste’ vuelva a disputar una final. Lo hizo justamente en casa, en Argentina 1978, cuando pasó por encima de Países Bajos en el marcador (3-1) tras una disputada prórroga para coronarse campeón por primera vez.

Repitió el plato en México 1986, cuando volvió a tocar la gloria de la mano de Diego Armando Maradona. En esta final, Argentina se impuso 3-2 sobre Alemania Federal y levantó su último trofeo en una Copa del Mundo.

Eso sí, volvió a disputar dos finales más en Italia 1990 y Brasil 2014, pero fracasó ambas veces en su intento de consagrarse. En la primera perdió 1-0 ante Alemania Federal y en la segunda cayó nuevamente frente a Alemania con el mismo marcador, pero tras un gol en la prórroga de Mario Götze.

COPA DEL MUNDO FINAL GOLES DE ARGENTINA Uruguay 1930 Argentina 2-4 Uruguay Goles de Peucelle y Stábile Argentina 1978 (Campeón) Argentina 3-1 Países Bajos (con prórroga) Doblete de Kempes y un gol de Bertoni México 1986 (Campeón) Argentina 3-2 Alemania Federal Goles de Brown, Valdano y Burruchaga Italia 1990 Argentina 0-1 Alemania Federal --- Brasil 2014 Argentina 0-1 Alemania ---

Ahora, Argentina tiene una nueva oportunidad de disputar el último partido por el título. Tras los deslices de Italia 90′ y Brasil 2014, la ‘albiceleste’ busca que la tercera sea la vencida. Messi, por su parte, sabe muy bien que esta es una nueva chance para pelear por el trofeo que se le resistió hace ocho años.

