El nombre de Enzo Fernández no ha dejado de ser mencionado en los últimos días. No es para menos. Su gran debut mundialista con golazo incluido le posicionó en las diversas portadas de los medios argentinos justificadamente. Se merece eso y más por lo que hizo, por lo importante que fue para que Argentina siga con vida. Por eso, Lionel Scaloni no dudó en darle la confianza como titular en, quizás, el duelo más importante de Argentina en Qatar 2022: contra Polonia por la clasificación a octavos.

Muchos, lo más seguro, dudaban de Enzo y lo que podía aportar en el combinado argentino en el Mundial. Su inclusión en la lista definitiva llegó a generar desconfianza para los que no estaban de acuerdo con esa decisión de Scaloni (no pocos). ¿Hizo méritos suficientes? Para algunos sí; para otros no tanto.

Aunque no jugó ningún partido de las Eliminatorias, al exvolante de River Plate tan solo le bastaron 61 minutos (en dos partidos amistosos) para convencer a Scaloni que podía ser uno de sus mejores ases bajo la manga en la Copa del Mundo. Y ahora, en la medida de sus posibilidades, él mismo se está encargando de disipar todas las dudas que le abrumaba en la previa.

Ya ante Arabia Saudita, Enzo había sumado sus primeros minutos en el Mundial con 21 años, pero no pudo evitar que su selección cayera derrotada. Días después tuvo su revancha frente a México y no desaprovechó su oportunidad de brillar ahora sí.

Esta foto de Enzo y Messi es increíble. Estoy 99% seguro que este es el instante en el que al pibe le cae la ficha de que acaba de hacer un golazo en un Mundial y el que lo abraza con todo el amor del mundo es el Más Grande del Planeta. pic.twitter.com/jvKeEr3tEl — Fernando Soriano (@ferosoriano) November 26, 2022

De hecho, en ese partido, Argentina no encontraba la receta para imponerse en el marcador y, por tanto, Scaloni decidió reformular muchas cosas en su esquema, entre ellas, hacer que ingrese Enzo Fernández por Guido Rodríguez a los 57 minutos. Ese movimiento de fichas le salió a la perfección al seleccionador.

En los minutos que tuvo a su disposición, el mediocampista de 21 años demostró una vez más su gran capacidad y emergió como héroe en un momento clave contra los aztecas: anotó el segundo gol de Argentina en el minuto 87 y aseguró los tres puntos para mantener con esperanzas a su selección en Qatar 2022.

Con esa actuación, Enzo Fernández se ganó a pulso su lugar como titular para el último partido del Mundial, el más decisivo de todos. El volante del Benfica apareció en la alineación inicial contra Polonia y volvió a ser clave para que la ‘Albiceleste’ finalmente se quede con el triunfo y, por tanto, la clasificación a octavos de final.

De acuerdo a la data de Sofascore, el volante tuvo un 91% de efectividad en sus pases (86/94), ganó todos los duelos aéreos y por tierra que disputó (5), dio dos pases claves y aportó con la asistencia en el gol de Julián Álvarez. Trascendental.

🇦🇷 Enzo Fernández vs. Polonia:



🅰️ 1 asistencia

✅ 91% pases precisos

🔑 2 pases clave

💪🏻 5/5 duelos ganados

♻️ 5 recuperaciones

📈 7.7 Nota Sofascore pic.twitter.com/74xfgcvM2u — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) November 30, 2022

La carta a su ídolo

Muchos años antes de que Enzo y Messi protagonizaran un fuerte abrazo en Qatar para celebrar un gol importantísimo con la selección argentina, ambos eran simples desconocidos. Aunque, eso sí, para el exvolante de River Plate no había -no hay- mayor ídolo futbolístico que ‘La Pulga’.

Desde pequeño, Enzo siempre admiró a ‘Leo’. En él se ha visto reflejado todo el tiempo. Y por eso, cuando el ‘10′ argentino anunció su retiro de la selección en junio del 2016, tras tanta frustración que le rodeaba, esa mala noticia la sintió muy personal quien en ese entonces pertenecía a las categorías juveniles del River, tanto así que hasta le dedicó una carta muy especial.

“¿Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenés en tus hombros, que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabes que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas. ¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros sino paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. ¿Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estas ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno?”, le escribió Enzo en su cuenta personal de Facebook

Y continuó: “Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego: la diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón”.

La carta que Enzo Fernández le escribió a Lionel Messi, cuando se enteró que quería dejar la selección.



“Jugá para divertirte que, cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros”.



Pelos de punta. Increíble. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/uB79s3PuJn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 27, 2022

Así, con apenas 15 años, en medio de su adolescencia y las distintas dificultades que ya atravesaba en el fútbol, Enzo se desahogó literariamente para alentar a su máximo ídolo. Cada palabra, finalmente, se volvió en una premonición.

‘Leo’ se quedó en la selección para divertirse, disfrutar todo momento y sacarse así un clavo de encima ganando la Copa América y la Finalissima. Enzo, por su parte, continuó su camino a la gloria, se volvió en figura indiscutible de River, recaló en el Benfica este 2022 y ahora también es pieza importante de la ‘albiceleste’.

Además, quienes hace seis años eran completamente desconocidos, hoy son socios estratégicos en el campo, que se abrazan, que celebran juntos y que ya consiguieron llevar juntos a Argentina a los octavos de final del Mundial.