Van Gaal le respondió a Di María: “Es el único que cree que soy el peor entrenador”

Argentina y Países Bajos se enfrentan en uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 . El equipo europeo dirigido por Louis Van Gaal, llega a esta instancia luego de eliminar a Estados Unidos, mientras que la albiceleste hizo lo propio con Australia.

En la conferencia de prensa previa al partido, Van Gaal fue consultado por la mala relación que tuvo con seleccionado argentino Ángel Di María, cuando ambos coincidieron por algún tiempo en el Manchester United. Ángel siempre señaló que Van Gaal fue un mal DT.

La respuesta del neerlandés fue: “Di María es un muy buen jugador. Es uno de los pocos jugadores que dice que soy el peor entrenador de la historia, normalmente es al revés. Está mal. No me gusta que Ángel me haya llamado así. Pero un entrenador a veces tiene que tomar decisiones no siempre buenas”.

“Me parece triste que haya dicho esto. Memphis también tuvo que lidiar con eso en Manchester. Sé que acá no se puede pero si no podríamos besar en la boca”, agregó el entrenador.

Argentina y Holanda vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo luego de 8 años. La última vez fue en las semifinales de Brasil 2014, donde la albiceleste venció en tanda de penales.