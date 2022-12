El conmovedor video que tiene a Lionel Messi como protagonista y revive el camino de la ‘Albiceleste’.

Un video recorre las redes y a aquel que lo mire lo embargará una emoción sinigual. Un joven argentino se inspiró en la película Avengers: Endgame para editar un video en donde repasa las caídas, lo momentos amargos, de la selección albiceleste , pero también retrata los momentos en que supieron ir en contra de las adversidades y levantarse.

Con la gran final del Mundial 2022 a la vuelta de la esquina, este material pretende no solo recordar a los que no están como el desaparecido entrenador Sabella; o a los que se lesionaron a puertas del certamen como Giovani Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa; o las veces en que Argentina estuvo tan cerca de tocar la gloria, pero no se pudo. Pretende, al fin y al cabo, revivir emociones que pensábamos perdidas.

Hola amigos. Lamentablemente me han bajado el trailer por algun tema de copyright. La verdad que es un bajon terrible porque estaba teniendo una gran difusuion y recibia mensajes muy lindos.

Se que la segunda vez no es lo mismo, pero acá lo subo de nuevo. Agradezco una mano. pic.twitter.com/C0I0Zp24nn — Kito Cappellini (@KitoKP) December 16, 2022