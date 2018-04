El autogol anulado y otras cinco reglas extrañas del deporte

Es posible que muchas personas personas hayan escuchado hablar del famoso fuera de juego o posición adelantada en el fútbol, tal vez la más mencionada y menos entendida de las normas que aparecen en el extenso reglamento del deporte del balón.

Pero es poco probable que sepan cuándo un autogol no puede ser autogol o qué sucede cuando el balón entra en la portería desde un saque de banda.

La razón es que mientras la primera es una acción que se repite varias veces en un partido, los otros casos son situaciones que se dan con muy poca frecuencia durante los 90 minutos de un encuentro.

Lo mismo ocurre en otros deportes, en los que, a veces, hasta los mismos jueces se ven obligados a buscar el reglamento para tomar una decisión debido a lo extraño de la situación.



En BBC Deportes te contamos seis de estos casos.

1. El autogol anulado

(Foto: Getty Images)

Si un jugador decide patear un tiro libre hacia su portería y por alguna razón el balón entra directamente en el arco sin que nadie lo haya tocado, el árbitro tendrá la obligación de anular el tanto y señalar tiro de esquina a favor del equipo contrario.

Esto también sucedería en el caso de un tiro libre indirecto o en un saque de esquina.

2. Todo puesto

En tenis, si un jugador comienza un punto vestido de una manera deberá finalizarlo con todas las prendas en su lugar, incluyendo el gorro.

Quedó claro que Murray no estuvo al tanto del reglamento en 2012. (Foto: Getty Images)

Así lo estipula el reglamento, que especifica que si el tenista pierde el gorro mientras está jugando se deberá repetir el punto, como le ocurrió al británico Andy Murray en un partido del Abierto de Estados Unidos en 2012.

3. A la derecha

No es cuestión de discriminar, ya que se trata de un elemento clave para que fluya el juego, pero los zurdos están en una clara desventaja cuando se trata de jugar polo.

Todos los jugadores tienen que jugar con el taco en su mano derecha.

Por lo menos en teoría ya que el reglamento deja en claro que el taco con el que se pega a la pelota debe estar en la mano derecha de los jugadores.

4. Torso cubierto

Algunos futbolistas no pueden evitar la tarjeta amarilla cuando se sacan la camiseta o simplemente se la suben hasta la cabeza tras anotar un gol.

Su celebración dio la vuelta al mundo, pero Mekhissi-Benabbad no pudo retener su medalla de oro.

Pero para su consuelo, esa sanción no es tan rigurosa como en el atletismo.

Eso lo comprobó el francés Mahiedine Mekhissi-Benabbad, quien fue descalificado tras ganar la carrera de 3.000 metros con obstáculos en el campeonato europeo de atletismo de en 2014.



Era tal la ventaja con la que contaba Mekhissi-Benabbad en el tramo final de la prueba, que para mostrar su superioridad decidió sacarse la camiseta a 100 metros de la meta, lo que le hizo perder la que hubiera sido la victoria más importante de su carrera.

5. Del otro lado

Se sabe que en el tenis un jugador debe regresar la pelota antes que rebote dos veces sobre la superficie.

El argentino Del Potro no cometió una infracción en esta jugada, pero en caso de haber jugado la pelota su punto hubiera sido invalidado.

Lo que es probable que no se sepa es que puede darse el caso de que para evitar que eso ocurra, el tenista se vea obligado a jugar la pelota en el campo de su rival.

Este escenario se da cuando la pelota regresa a su lado de la cancha tras rebotar en el lado contrario debido al efecto de rotación con el que ha sido jugada inicialmente.



El problema es que el tenista tiene prohibido saltar la red, por lo que lo más probable es que pierda el punto.

6. Ponchado sin un solo lanzamiento

Este es el riesgo que tienen los bateadores cuando se niegan a ocupar su posición en la caja de bateo en el tiempo previsto sea por la razón que sea.



Aunque en la práctica no se suele aplicar, el árbitro está en capacidad en sancionar con un strike si el bateador no está en la zona marcada para recibir la pelota del lanzador.

Hay que pensarlo dos veces antes de quedarse por fuera de la caja de bateo.

La idea de la regla 6.02 (c) es acelerar la acción y es algo que en las ligas menores se implementa con más rigor, pero que en las Grandes Ligas no se ve con frecuencia.



Si el jugador sigue demorando el juego sin razón aparente, el umpire puede seguir sancionándolo hasta llegar a los tres strikes y decretar el out sin que se haya producido un sólo lanzamiento.

