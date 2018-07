10 de los 13 jugadores de Bélgica que disputaron el duelo de cuartos de final ante Brasil, estuvieron presentes el día que Messi y compañía eliminó al equipo de Marc Wilmots en la misma fase de la Copa del Mundo 2014. Desde entonces, estos 10 futbolistas crecieron, maduraron, sumaron una buena experiencia en sus carreras y conocieron a Roberto Martínez. El español es técnico de los 'Diablos Rojos' desde agosto del 2016. Llegó para imponer su filosofía y hacer de una generación dorada una generación ganadora. ¿Cómo lo hizo?

A la Bélgica de estos tiempos se le criticó porque solo ganaba a equipos, en el papel, de menor calibre. Esto se hizo más notorio cuando a la eliminación del Mundial pasado a manos de Argentina se sumó la caída inesperada contra Gales en cuartos de final de la Eurocopa 2016. Ese fue el final de Wilmots. Quizá sea el tipo de técnico que saca a relucir sus capacidades cuando encuentra pocos recursos. Pero esta Bélgica tenía mucho material. Se requería alguien que lo explote. Es tan estudioso Martínez que analizó ambas eliminaciones para hacer un trabajo diferente (mental) antes de enfrentar a Brasil en Rusia.

Roberto Martínez conversa con Eden Hazard. (Foto: AFP)

“Mentalmente tienes que creer que puedes vencer a Brasil. El grupo, en las 24 horas previas, empezó a creer. Ahí es donde dimos un gran salto. Un salto de que podíamos usar nuestras armas, disfrutar de nuestro partido y poner en aprietos a Brasil. Ahí hay un cambio psicológico porque nosotros no teníamos ese antecedente o la generación previa nunca mostró un camino que permita guiarnos”, asegura el entrenador en entrevista con TyC Sports.

Ahora Bélgica cree. Lo hace porque el técnico español, entre otras cosas, sumó una persona clave a su comando técnico para realizar esa labor. Cuando asumió y entendió que la selección requería fortalecer la cabeza para lograr un punto de quiebre en el grupo, Martínez fichó a Thierry Henry. ¿Qué sabe el francés? Fue campeón del Mundial Francia 1998, subcampeón en Alemania 2006 y campeón de la Eurocopa 2000. Que sea él quien te diga qué hacer, cómo reaccionar y de qué manera afrontar el torneo más importante del mundo es más que un acierto.

Henry sostiene conversaciones individuales con los jugadores. Sobre todo cuando tienen ciertas dudas o inseguridades relacionados a lo que puede hacer el equipo en la cancha. “Él es importante para hacer creer a todos que se puede lograr lo que nunca antes se ha conseguido”, confiesa Martínez a ESPN. La experiencia de Thierry, por lo tanto, es fundamental en esta Bélgica.

Henry bromea con el cuerpo técnico y algunos jugadores de Bélgica. (Foto: AFP)

FLEXIBILIDAD Y CONQUISTA DEL ÁREA

Para llegar a semifinales de un Mundial no solo es necesario dar un salto emocional. También tener claras dos cosas: cada rival es diferente y los partidos se ganan en las áreas. Esa es al menos parte de la la filosofía de Roberto Martínez. Ante Brasil hizo cambios drásticos en la alineación y la postura del equipo: no fue el Bélgica de la posesión y control de pelota, fue una Bélgica hecha y puesta al servicio del contragolpe. Lukaku fue cambiado a la banda derecha para evitar chocar con los fuertes centrales brasileños y así tener más oportunidades uno contra uno. De Bruyne fue lanzado al medio porque es un jugador que no choca y sabe soltar rápido la pelota. Hazard se mantuvo en lo suyo: desequilibrio y habilidad por la izquierda. El admitir a Brasil como un rival de más jerarquía, llevó a Martínez a cambiar. El resultado fue 2-0 para los belgas en el primer tiempo.

“El grupo, en dos días, cambió los conceptos tácticos de forma radical. Eso es algo para valorar”, confiesa el técnico.

Ninguna estrategia sirve si en las áreas no se gana. Courtois hizo lo que no pudo Allison: atajar de todo. De hecho el portero belga es el tercero que más salvadas tiene en toda la Copa del Mundo con 18 en cinco partidos. Solo lo superan Memo Ochoa (25) y Kasper Schmeichel (21). De Bruyne es el segundo jugador que más chances de gol (16) ha creado en Rusia 2018 y Bélgica es el equipo que más goles anotados lleva: 14. El otro dato que grafica el predominio de los de Martínez en las áreas está en el rubro de asistencias: Bélgica es el único equipo que cuenta con tres jugadores con dos asistencias cada uno. Ellos son Hazard, Meunier y Tielemans. El último pase también es parte de esa búsqueda por ganar en las áreas.

Superada la valla psicológica, entendida la flexibilidad del técnico y asumido el discurso de que todo es posible, Bélgica irá en busca de la final ante la poderosa Francia de Mbappé.