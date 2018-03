Benavente y Da Silva, ¿qué se juegan en los amistosos?

La lista no está lista. O mejor, faltan detalles, definir algunos cupos. Básicamente los suplentes de Miguel Trauco en el lateral izquierdo y los de los extremos/creativos, donde Christian Benavente y Beto da Silva pelean sitio. Aquí analizamos la situación de cada uno de los citados por Ricardo Gareca a esta expedición a los Estados Unidos que tendrá en los amistosos ante Croacia e Islandia los platos fuertes.

Pedro Gallese. No jugará, pero acompañará al plantel. Es el titular, pase lo que pase. Está seguro en lista a Rusia.

Carlos Cáceda. Si mantiene ritmo en Muni, tendrá lugar entre los citados. Aunque tape mal en los amistosos.

José Carvallo. Situación parecida. Es uno del grupo. Solo un bajón muy pronunciado podría darle chances a Alejandro Duarte o a Leao Butrón.

Alejandro Duarte. Es la cuarta opción, solo entrará si cae el rendimiento de los tres. No depende solo de él.

Luis Advíncula. Es una fija de la lista por el lateral derecho. Sobre todo si se quiere atacar. Discute la titularidad con Corzo, pero no su sitio en lista.

Aldo Corzo. Lo mismo. Los amistosos no pondrán en duda su espacio en el avión a Rusia.

Christian Ramos. El capitán sin cinta. Básico para Gareca como antes para Markarián.

Alberto Rodríguez. El otro referente. Solo las lesiones podrán poner alguna discusión su llamado.

Miguel Araujo. El primer suplente de los centrales. Un hallazgo del cuerpo técnico que está cantado en la lista al Mundial.

Anderson Santamaria. Le ganó la pulseada a Zela y Abram como el cuarto central. Tendrá tiempo de demostrarlo en los amistosos.



Miguel Trauco. Su bajón en Flamengo no influye en el concepto: es básico para Gareca. No tiene claro suplente.

Luis Abram. Pelea con Nilson Loyola el cupo como suplente de Trauco. Tiene la ventaja de que puede ser central también.

Nilson Loyola. Pelea con Abram su sitio en la lista.

Renato Tapia. Una fija. Sin duda. Pase lo que pase.



Yoshimar Yotún. Lo mismo.



Pedro Aquino. El reemplazo de Tapia.



Sergio Peña. El suplente de Yotún. Solo una caída demasiado exagerada en su fútbol lo sacará de los llamados.



André Carrillo. Fijo en la lista pero no en el once. Los amistosos probarán cuán titular es.



Edison Flores. Para Gareca, es ‘Orejas’ y diez más. Intocable.



Christian Cueva. Otro básico que ya tiene, con justicia, su figurita Panini. Indispensable.



Paolo Hurtado. Su envión en Portugal lo hace el primer suplente de cualquier de los ‘llegadores’ ofensivos.



Andy Polo. Era suplente de Carrillo, pero ahora pelea un cupo con Benavente y Da Silva, el duelo fuerte está entre estos tres.



Roberto Siucho. No tiene chances reales de desbancar de la lista a algunos de los extremos. Tendrá que romperla y ser figura aquí y que los otros no rindan para tener algo de opción.



Christian Benavente. Se juega su chance. Si rinde en estos amistosos, seguirá. Sino, Polo la tendrá fácil.



Beto Da Silva. Es el polifuncional ofensivo. Puede ser suplente de Flores o de Carrillo, pero también del ‘9’. Se juega todo en estos amistosos.



Jefferson Farfán. No necesitar probar nada. Entra derecho a la lista.



Raúl Ruidíaz. Aun sin Paolo, va como ‘9’ al Mundial. Con Guerrero, pasa a ser su primer suplente.