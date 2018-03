Brasil ha podido ganar en lo que fue bautizado como la revancha de la Copa del Mundo 2014. Se impuso por la mínima diferencia ante Alemania y le quitó una racha de 22 partidos invicto

Alemania vs. Brasil: MINUTO A MINUTO





LA PREVIA



Si se cree lo que aseguran los jugadores y el cuerpo técnico de Alemania, para ellos el recuerdo del 7-1 está menos presente que para los brasileños.



"Lo importante para nosotros era haber ganado la semifinal y ya al día siguiente pasamos página al resultado para concentrarnos en la final. Era sólo un paso hacia nuestra meta", dijo este lunes el seleccionador alemán, Joachim Löw.



En Brasil, sólo quedan cuatro jugadores de aquellos que sufrieron la debacle en 2014 pero al menos en el entorno se nota cierto ánimo de revancha. El seleccionador brasileño, Tite, no va tan lejos pero ha admitido que están "en una etapa de reconstrucción y emocionalmente es importante que nos enfrentemos a Alemania".



"Tiene una importancia psicológica muy importante, eso no debe desestimarse. El 7-1 del Mundial es como un fantasma", señaló.



Brasil llega al partido con la importante baja de Neymar y tras lograr una clara victoria en el último amistoso ante Rusia en Moscú (0-3).



Alemania, por su parte, viene de empatar a un gol ante España y. según anunció Löw, no contará con el meta barcelonista Marc André ter Stegen, que tiene un problema de rodilla ante el que, aunque según el seleccionador no es de gravedad, no se quieren correr riesgo.



Además, Thomas Müller y Mesut Özil han abandonado la concentración con el objetivo de no recargarlos de partidos tras los compromisos que han tenido con sus clubes.



PROBABLES ALINEACIONES:



Alemania: Leno; Rüdiger, Boateng, Ginter; Kimmich, Gündogan, Goretzka, Plattenhardt; Stindl, Sané; y Werner.



Brasil: Alisson; Dani Alves, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Willian, Coutinho; y Gabriel Jesus.