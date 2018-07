Brasil vs. Bélgica EN VIVO: cómo ver ONLINE, horarios y transmisiones del mundo

Brasil vs. Bélgica EN VIVO ONLINE: se enfrentarán este viernes (1:00 p.m.) en el Kazán Arena, por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

Para el segundo partido de los cuartos de final del Mundial, Brasil podrá contar con Marcelo en la banda izquierda. Además, Fernandinho reemplazará al suspendido Casemiro. Frente a Bélgica, Neymar estará en el ataque.

Mientras que Bélgica espera que el duelo frente a Brasil signifique un salto de calidad en Rusia 2018. El seleccionado liderado por Hazard y Lukaku confía en meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Brasil vs. Bélgica: horarios en el mundo

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Francia: 6:00 p.m.

Canales del Brasil vs. Bélgica

Perú - Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina - Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España - Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Brasil - Globo, SporTV y Fox Sports

Uruguay - Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

El Brasil vs. Bélgica será arbitrado por el serbio Milorad Mazic.

Posibles alineaciones del Brasil vs. Bélgica

Brasil: Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo o Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho; Willian, Neymar, Coutinho; y Gabriel Jesús.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Fellaini o Mertens, Chadli; Hazard; y Lukaku.