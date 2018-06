Brasil vs. Costa Rica: Tite se lesionó en la celebración del primer gol del 'Scratch'

Tite, responsable técnico de Brasil, sufrió un tirón muscular durante la enloquecida celebración en el banquillo tras el gol de Philippe Coutinho en los descuentos, que abrió la puerta a la victoria por 2-0 sobre Costa Rica en Rusia 2018.

En el primer minuto añadido, cuando llegó el gol, Tite corrió desde el banquillo, seguido por el arquero suplente Ederson Moraes, quien en medio de la algarabía le dio un empujón en la espalda a su entrenador.

Tite cayó hacia delante y dio una vuelta encima del césped, en una imagen que causó revuelo en las redes sociales. “Sentí que se desgarró algo. No es una contractura. Tampoco es un desgarre total”, dijo en conferencia de prensa.

“No logro caminar derecho... Cuando cayó el gol al fin, Ederson me golpeó... Yo iba a festejar junto a ellos, pero ya no pude. Me regresé renqueando al banco”, agregó.

Tite explicó que será evaluado por el departamento médico de la selección, y explicó el estallido de júbilo por la forma en que el gol se le negaba a Brasil.

Se trata del segundo técnico que sufre una lesión en Rusia 2018. Hace dos días, Gareth Sothgate, de Inglaterra, debió ir al hospital luego de luxarse el hombro derecho.