“Hasta para caminar me duele”, fueron las palabras de Richarlison el 15 de octubre del 2022. Esto tras abandonar el campo de juego en el encuentro entre Tottenham y Everton, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League. Una lesión en el gemelo izquierdo parecía dejarlo lejos del Mundial Qatar 2022. O eso era al menos lo que se creía hasta minutos después de finalizado el choque. Él mismo presentía que aquella dolencia familiar podría arruinar los planes para que juegue su primera justa mundialista. Razón por la cual derramó unas lagrimas al salir en muletas del Tottenham Hotspur Stadium.

A tres días de aquel trágico suceso, los ‘Spurs’ anunciaron que solo se trataba de un lesión muscular, cuyo tiempo de recuperación sería de máximo dos semanas. Esta noticia le devolvió la sonrisa al extremo de 25 años, quien sabía que llegaría con lo justo al torneo en suelo qatarí. Siguió preparándose duro para ser considerado dentro del once de Tité, objetivo que lo consiguió en el primer choque ante Serbia.

Había transcurrido una hora de juego y la ‘Canarinha’ no podía vencer el arco de Vanja Milinkovic-Savic. El pentacampeón del mundo esperaba que una de sus estrellas frote la lampara para romper el cero. No fue Neymar, ni Vinicius Junior. El que se puso la capa fue Richarlison, aprovechando un rebote dejado por el arquero serbio, previo remate de ‘Vini’. La euforia se desató entre los 88 mil espectadores (la gran mayoría fanáticos de Brasil) que se dieron cita en el Estadio Lusail. Las risas y el baile característico no faltaron en la celebración.

Así, el hombre nacido en Nova Venécia se estrenaba en un Mundial con gol. Pero, la función del exEverton apenas comenzaba. A los 73′, Vinicius generó el desequilibrio por izquierda. Con una desfachatez que solo se la conocemos a él, desenvainó un pase de tres dedos perfecto hacia Richarlison. Este la paró en el aire de izquierda y sacó una impresionante ‘chalaca’, digna para apagar las luces del estado y acabar la función.