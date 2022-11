Menos de 24 horas después de que Brasil demostrara en Qatar que la alegría es suya tras derrotar 2-0 a Serbia en el debut del Mundial Qatar 2022, Tité ordenó un entrenamiento abierto para familiares y amigos. Un trabajo enfocado en los que no jugaron ante los europeos. Menos de 24 horas después del estreno por todo lo alto con doblete -el segundo fue un golazo- de Richarlison, al gramado del estadio Grand Hamad saltaron los suplentes y algunos titulares como Vinicius Jr. Pero Neymar no.

El dueño del tobillo más viral en la historia de las redes sociales se quedó en el hotel para que los fisioterapeutas de la Canarinha tratándose de la lesión que lo sacó del partido ante los serbios a los 80 minutos y encendió las alarmas de un combinado que dejó de lado los festejos y se llenó de preocupación.

“Hoy se convirtió en uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Otra vez en un Mundial. Estoy lesionado. Me duele, pero estoy seguro de que podré volver”, escribió en Instagram el ‘10′, recordando que en Brasil 2014 tuvo que abandonar el torneo prematuramente tras un rodillazo del colombiano Juan Camilo Zúñiga y a Rusia 2018 llegó sin ritmo tras una fractura metatarsiana que lo dejó tres meses fuera de las canchas.

Los resultados arrojaron un esguince de tobillo. De hecho, las imágenes de él, primero viendo su pie derecho con la zona inflamada al punto de parecerse a una pelota de tenis y luego llorando en el banco dieron la vuelta al mundo. Además, de acuerdo al médico de la selección brasileña, Rodrigo Lesmar, había un pequeño edema óseo. El golpe, entonces, lo marginará, en primera instancia, de los dos partidos que restan del grupo G: vs. Suiza (lunes 28 de noviembre) y vs. Camerún (viernes 2 de diciembre).

De acuerdo a los datos de Opta, el árbitro iraní Alireza Faghani pitó 14 faltas a Serbia. Nueve de ellas fueron a Neymar. Es decir, el 64%. Ningún futbolista, por más gambetero o “teatrero” que sea, recibió tantas faltas en la primera fecha del Mundial. De hecho, desde 2014, año de su primera justa mundialista, el atacante es el jugador al que más veces han infraccionado con 53, una distancia notable con respecto a los demás: Hazard (42) y Messi (36).

Desde el momento en el que se dobló el tobillo hasta que decidió tenderse sobre el césped pidiendo su cambio, pasaron once minutos en los que el crack del PSG jugó aguantando el dolor. Por la calentura del momento, del partido, y por el orgullo de ser el ‘10′ del Scratch. Pero pudo haber sido peor.

VIDEO RECOMENDADO La victoria de Brasil ante Serbia dejó tranquilidad entre los hinchas, pero también preocupación por la lesión de Neymar. ¿Qué pasó? ¿Podrá seguir en Qatar 2022?

Neymar: la explicación a su lesión y qué tan cierto es el pronóstico médico

Luego de tener en sus manos los resultados de la resonancia magnética, el médico Rodrigo Lasmar señaló que Neymar sufrió “una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho de Neymar junto con una pequeña inflamación en el hueso”.

¿Qué significa eso? Julio Grados, médico traumatólogo y ortopedista que acompañó desde el banco a la selección peruana y a algunos de los clubes más representativos del país por casi tres décadas, conversó con Deporte Total para darnos algunos alcances profundizando un poco, desde una óptica médica y desde afuera, lo que pasa por Neymar y recordando otros casos.

“Casi el 95% de los esguinces de tobillo son laterales porque el pie del deportista siempre gira hacia afuera y se lesionan todos los ligamentos laterales. Hay que tener en cuenta que el tobillo es muy noble, es una articulación que responde muy bien al tratamiento, pero es difícil aventurar plazos, días, si llegará o no. Yo lo vi salir al jugador (Neymar) caminando, por lo que no creo que sea un esguince de segundo o tercer grado, sino de primer grado”, señala Grados.

Neymar y la imagen que preocupa a todo Brasil. (Foto: Ge Globo)

“Yo he tenido jugadores con esguince de tobillo como el que parece tener Neymar y han jugado a los cuatro o cinco días. Pero no me gusta pronosticar. Depende mucho del día a día, de cómo evolucione el jugador”, añade.

La cuenta regresiva señala que Neymar, la estrella más brillante en medio de la constelación que es Brasil, tiene aproximadamente una semana para recuperarse y estar en un hipotético cruce de octavos de final. ¿Llegará?





----