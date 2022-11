En ellos se apoya un país entero y son sus tobillos los que deben mantener de pie tamaña ilusión. Las figuras del Mundial viven expuestos, son de quienes más se espera y a quienes los rivales más buscan: nueve faltas recibió Neymar ante Serbia, cuando ningún jugador había pasado de las cinco en la primera fecha de Qatar 2022. Le pegaron hasta en su propio campo.

Y el tobillo derecho de Ney pagó las consecuencias. Y el costo, hoy, parecer muy alto para un mundial al cual ya de por sí las estrellas llegaban lastrados físicamente: el domingo pasado aún estaban jugando por sus clubes.

La noticia que Neymar se pierde la fase de grupos es un golpe duro, no para Brasil, para el fútbol en Qatar 2022. Neymar recibió 75% de las faltas que sufrió el ‘Scratch’ ante los serbios (9 de 12), y su tobillo no resistió tanta cizaña.

“Neymar tiene una entorsis y se le generó un edema en la zona afectada. Le hemos tratado inmediatamente en el banco de suplentes y ahora sigue con el fisio. Tenemos que esperar 24 o 48 horas para entender mejor cuál es el alcance de la lesión. Hay que tener calma y paciencia”, explicó el doctor de Brasil Rodrigo Lesmar tras el partido. Hoy, desde Brasil las noticias decían que no llegaba a recuperarse hasta dentro de una semana.

9/12 - Nueve de las 12 faltas que cometió Serbia 🇷🇸 ante Brasil 🇧🇷 fueron a Neymar. Buscado.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/eFEFPZ7bQN — OptaJavier (@OptaJavier) November 25, 2022

¿Y Messi?

El tobillo de Messi también fue tendencia en Qatar 2022. Llegó con molestias en el tendón de Aquiles al Mundial, pero jugó el último partido con PSG el xxx antes de unirse a la Albiceleste. Parecía llegar en plena forma, pero sus primeros entrenamientos fueron de manera diferenciada. Hasta que una imagen de su tobillo, al parecer, inflamado dio la vuelta al mundo.

¿Lesionado? Y la preocupación era de Argentina entera, sin embargo, solo se trataba de un tratamiento de crioterapia en el tobillo derecho para evitar inflamaciones.

“Estoy bien físicamente”, dijo y así salió al campo ante Arabia Saudita. Y sí, estaba bien del cuerpo, pero no mucho del juego colectivo. Los bajos rendimientos individuales hicieron que Argentina pierda en su debut ante Arabia Saudita.

El tobillo de Maradona

“”¡Cómo me pegaron, mamita! ¡Cómo me pegaron! Me hicieron once foules, casi todos los del partido. Algunos me dejaron sangrando, sin joda… Al número 17, la desgracia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo ya lo había bautizado Kung Fu”, contó Diego Maradona sobre el partido ante Corea en México 86, pero fue en Italia 90 cuando su tobillo dio la vuelta al mundo, aunque ya era conocido cuando lo rompió Goikoetxea en la Liga Española.

El tobillo izquierdo de Diego en el 90 es casi tan famoso como su mano de Dios cuatro años antes. Sin la uña del ‘dedo gordo’ y golpeado directamente ahí en el partido contra Camerún, este tobillo inflamado estaba lejos de ser el de un deportista disputando un mundial. Pero para Maradona no había nada que lo detenga. Entrenaba con chimpunes especiales, con una férula de carbono y se infiltró hasta ocho veces para salir al campo de juego.

#TresArriba | Fernando Signorini, preparador físico que trabajó en 4 Mundiales, repasa cómo llegó Diego Maradona a Italia 90 con ¡ese bendito tobillo! pic.twitter.com/67Ii1mgIEX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 31, 2018

“Esta bestia, en vez de guardarse, se congelaba el tobillo… no sé cómo hacía”, contó Fernando Signorini, preparador físico personal del Diego. “Yo sentía como que me agarraban el tobillo con una tenaza y me lo retorcían”, decía el mismo Diego. Inyecciones para infiltrarlo, inyecciones para drenarle líquido. Así, Argentina llegó hasta la final para buscar el título, aunque un penal le privó de esa nueva alegría.

50 faltas recibidas en Italia 90

53 faltas recibidas en México 86

23 faltas en un mismo partido, ante Italia en España 82

Las faltas contra Péle

El talento de O’Rey Pelé llevó a sus rivales a tener un plan para detenerlo y el único recurso que encontraron fue el de las faltas. Ya el Mundial de 1962 fue el primer aviso. El 10 brasileño solo jugó dos de los seis encuentros de su selección campeona del mundo. Un esguince inguinal hizo que no llegue en buena forma y solo disputó las dos primeras fechas, ante México y Checoslovaquia.

Pero para el 66 llegaba por su revancha, pero en Inglaterra lo esperaba un plan para ‘liquidarlo’. Dobromir Zhechev, el defensa de Bulgaria le cometió todo tipo de faltas no sancionadas. A modo de reclamo, Pelé no jugó ante Hungría y Brasil perdió, lo que obligaba al ‘Scratch’ a vencer a Portugal para clasificar.

Y ahí es donde Joao Pedro Morais se ganó un lugar en la historia -negra- de los mundiales. En el primer tiempo le hizo dos faltas fuertes – sin que el árbitro inglés George McCabe diga algo- que hicieron que un Pelé de 26 años deje el campo y Brasil se quede con 10 hombres, ya que Pelé siguió en el campo -no había variantes-, pero en una pierna casi ni tocó el balón.

Quizás Pelé hizo que cambien las reglas. “El arbitraje fue algo lamentable y a causa de ese arbitraje lamentable sufrimos la consecuencia que fue la violencia en los partidos”, dice en el documental “Pelé” Joao Havelange, presidente de la federación brasileña en ese entonces. Para México 70 aparecieron las tarjetas, las sanciones para quienes cometían faltas que antes nadie penaba, y también se permitieron los cambios, para suplir a esos jugadores que no estaban en condiciones de seguir.

Una lesión muscular dejó a Alfredo Di Stefano sin disputar el Mundial Chile 1962, pese a que viajó con la delegación de España. Bernd Schuster se quedó sin España 82 por una rotura de ligamentos a cargo de Goikoetxea, el mismo que rompió a Maradona. Y así siguen nombres, hasta Karim Benzema, que una lesión a la rodilla privó de estar en Qatar. Solo jugó en Rusia 2014.

