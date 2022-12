A los 7 minutos Vinícius Jr empezaba a resolver el asunto; a los 12, Neymar zanjaba un partido al que de pronto le sobrarían 80 minutos. El escenario se convirtió en retador para todos. Para Brasil, invitado a dosificar esfuerzos y temeroso de perder figuras ante la propuesta física de los asiáticos. Para Corea del Sur, obligado a arriesgar y exponerse ante un coloso frente al cual no tenía armas que produzcan daño, salvo uno que otro remate de fuera del área que obligó a Allison a exhibirse. Para el espectador neutral, deseoso de disfrutar que una goleada de escándalo.

Antes de la media hora, Richarlison empezó a construir esta última promesa con un gol extraordinario, de fantasista, capaz de rivalizar en alarde técnico con el de media chalaca que hizo ante Serbia, pero con el añadido de la formulación colectiva (gran asistencia de Casemiro). No se deben escatimar elogios para el delantero brasileño, que ha encontrado en el mundial su espacio de consolidación en un conjunto que tiene como potenciales opciones a Gabriel Jesús y Firmino. Unos minutos después Paquetá completaba la narrativa de lo extraordinario finalizando una contra terrible en la que añadió a la carrera, con pie abierto, un desborde de Vini. Si hubiesen seguido apretando podrían haber convertido 3 o 4 goles más.

De Corea se vio poco y no hay cómo responsabilizarlos. Fueron convidados a una cena en la que ellos eran la comida. Bento lanzó un 4-4-2 ortodoxo, conservador, pero el fútbol tiene cierta simpleza también: no importa la genialidad estratégica que pueda tener un entrenador, y ni siquiera sus intenciones, cuando la diferencia entre los ejecutantes es tan abismal, tan determinante, que llega a ser irreversible. Brasil lo demostró de tal forma que causó en el aficionado sudamericano la nostalgia de lo no vivido: cuánta más oposición habría hecho Uruguay a sus vecinos en una instancia como ésta, invocados los ecos de 1950.

En el segundo tiempo Brasil bajó las revoluciones y encontró comodidad en jugar un poco a la contra y otro dándole tiempo a Neymar para que se divierta y gane confianza en el mediocampo. No tuvo el efecto deseado, ya que Corea se lanzó a la heroica y, a costa de exponerse defensivamente, puso a la defensa de la canarinha a prueba: Paik Seung-Ho logró marcar gracias a un potente disparo cruzado.

El descuento no tuvo, sin embargo, ninguna consecuencia adicional a la de dar decoro a los asiáticos y refresco a los de Tité. El DT puso en cancha a Rodrygo y Martinelli y con ellos los pentacampeones presionaron más, pero sin urgencia ni drama las posibilidades de conversión se diluyeron en la inercia. Hay goleadas en las que ambas partes quedan contentos.

Los cuartos de final confirman el viejo dominio europeo y sudamericano en mundiales, con la única posible inclusión de Marruecos. Para Brasil son buenas noticias pues les espera un cruce accesible, dentro de lo que cabe, ante una Croacia desmejorada respecto a su versión rusa. Recién en semis, ante Argentina o Países Bajos, tendrán un reto a la altura de sus ambiciones. Un clásico sudamericano sería una delicia.

