Hace un par de años, Vinicius Junior era criticado cada fin de semana en España. Que era 90% brasileño, decían. Tenía gambeta, velocidad, alegría, pero cuando se acercaba al arco rival, se nublaba. No sabía definir. Hoy, Vini parece ser otro. A su gen le añadió lo que faltaba: frialdad de cara a portería. Y el claro ejemplo es el golazo que anotó ante Corea del Sur en la victoria momentánea por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Apenas a los siete minutos de iniciado el partido, Raphinha desbordó por derecha y sacó un centro rasante que encontró solo al jugador del Real Madrid que llegaba desde la banda izquierda. El ‘20′ recibió el pase, la paró, se acomodó y remató suave para anotar el primer del encuentro.

La excelsa definición de Vinicius Junior para anotar el primer gol de Brasil. (Foto: FIFA)

El Vinicius de antes, el que anotó once goles en sus dos primeras temporadas plenas con el Real Madrid (87 partidos), posiblemente la hubiera fallado al ver tantas camisetas rojas tapándole todos los huecos posibles a su disparo. Pero el nuevo Vinicius, el killer que solo en la campaña pasada anotó 22 tantos, se dio el tiempo para pensar y decidir lo que es mejor .

“A Vinicius se le cuestionaba su apuro para definir. Con el paso de los partidos consiguió ese punto de calma. El control y la definición con el arco poblado fue magistral”, tuiteó Diego LaTorre, exgoleador argentino que analiza fútbol en la cadena internacional ESPN.

Es el primer gol del brasileño en un Mundial. Las lágrimas de su hermano en su debut en la primera fecha del torneo quedaron atrás. Ahora hay alegría de lo que puede ser una constante de aquí en adelante: Vinicius celebrando sus goles. Y para que haya mejorado notablemente de cara a portería, hay dos cracks que fueron fundamentales: Ronaldo Nazario y Karim Benzema.

Benzema y Ronaldo, los mentores de Vinicius

“Siempre veo vídeos de Ronaldo y él siempre me dice, cuando habla conmigo, que cuando está de cara un portero es mucho más fácil”, recordó Vinicius Junior hace algunos meses tras marcar un gol con el Real Madrid.

No es ‘9′, pero en Brasil no hay futbolista que no sepa definir. Colocar el balón dentro de la portería se aprende -si es que no nacen con ese don- al mismo tiempo que dar pases. Ronaldo, por ejemplo, marcó 15 goles en los mundiales y es el segundo goleador del torneo, detrás del alemán Miroslav Klose.

Vini no tiene el juego del ‘Fenómeno’, pero se guía de cómo definía. Pone YouTube y asiste a las clases magistrales del brasileño anotó más de 300 goles como profesional que pudieron ser más si su rodilla se lo permitía.

Ronaldo se encargó de presentar a Vinicius cuando llegó al Real Madrid. (Foto: EFE)

Pero no es la única influencia que tiene Vinicius. En el Real Madrid aprendió de Karim Benzema, el segundo máximo goleador en la historia del conjunto merengue. “No le he enseñado a jugar al fútbol, lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas” , contó el galo que dejó el Mundial por una lesión.

“Antes tenía la idea de desbordar y luego ‘ya se verá’. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior. (...) Es el mismo que la pasada temporada. La única diferencia es que ahora toma las buenas decisiones. Reflexiona. Eso es lo que le he enseñado”, añadió.

Vinicius aprendió de los mejores y lo seguirá haciendo. Ha mejorado en lo único que le faltaba para ser crack: definir. Y no olvidemos que tiene 22 años.





----