Han pasado más de 2300 días desde que Tite es director técnico de Brasil. Un largo trayecto donde ha sabido más de éxitos que de fracasos. Llegó para reemplazar a un histórico como Dunga, pero la responsabilidad no le pesó. Con la victoria ante Corea del Sur jugará en el Mundial 2022 su segunda definición de los cuartos de final. Esta vez espera que sea conquistando la gloria.

Aunque siempre había mostrado ser un tipo agradable, lo que ocurrió en la celebración de la anotación de Richarlison rompió con los esquemas. El estratega de 61 años se unió al festejo de la ‘Cacatua’ y mostró sus aptitudes para el baile. De inmediato, las redes sociales lo hicieron tendencia y por un momento se dejó dejó de hablar del partido.

Su contrato con el ‘Scratch’ finaliza tras la Copa del Mundo Qatar 2022. Tal como lo anunció en febrero de este año, pase lo que pase finalizará su vínculo con el pentacampeón. Está a tres partidos de irse con el título mundial bajo el brazo. Sin lugar a duda, el mejor punto final para su paso por el banquillo de su país. Igualmente, el fútbol ya ganó un personaje que dejó una huella en los anales deportivos.

Números arrolladores

Desde que asumió el cargo, Tite ha dirigido 79 partidos. Firmando 61 victorias, 13 empates y cinco derrotas. Durante los últimos cuatro años solo cayó en tres oportunidades. Terminó invicto de las Eliminatorias Sudamericanas, con un saldo de 14 partidos ganados y tres empatados. Su equipo marcó 40 anotaciones y sumó cinco en contra. El Jogo Bonito renació gracias a este señor.

A eso hay que sumarle que salió campeón de la Copa América 2019 y llegó a la final de la siguiente edición, perdiendo el título ante Argentina en el Maracaná. Tal vez uno de los golpes más duros que recibió durante su paso por la escuadra brasileña.

Respecto a su majestad

En la previa del choque ante Corea del Sur, Tite fue consultado sobre Pelé, quien está atravesando un difícil momento de salud. El exDT de Cortinhians solo atinó a recordar lo que significó para el conocer a ‘‘O’Rei’.

“Es la única persona con la que me he puesto a temblar al conocerle. Era 2018 y me dijeron que fuera ver a Pelé y le diera un abrazo. Me levanté y estaba temblando, me sudaba la mano, el pulso se me aceleraba. ‘Voy a tener la oportunidad de agradecer al hombre de toda una generación’. Le di las gracias”, recordó.

Retiro temprano

En un balompié como el brasileño es muy difícil destacar ya sea dentro o fuera de la cancha. Tite no consiguió lo primero. A los 27 años decidió colgar los botines debido a siete operciones de rodillo. Su posición era volante y vistió las camisetas de Caixas, Guaraní, Esportivo y Portuguesa.

Al no tener un gran nombre como futbolista, tuvo que empezar prácticamente de cero como DT. Tardó diez año en llegar a un equipo importante de su país, Gremio de Porto Alegre. A partir de ese momento empezó su carrera en la élite, de la cual no salió más hasta que le ofrecieron el cargo de entrenador de Brasil.

