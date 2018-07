Cafú respaldó el discreto rendimiento de Neymar en Rusia 2018

Cafú, ex campeón mundial con Brasil en el 2002, consideró injusto que "por 30 minutos se ponga en duda toda la carrera de Neymar".



Cafú, que participó junto a otras Leyendas FIFA en un partidillo en la Plaza Roja de Moscú, admitió que Neymar no ha rendido como se esperaba de él, pero afirmó que se está siendo injusto con el delantero del París Saint Germain.



"Todos esperábamos mucho del crack, porque Neymar es un crack y esperábamos cosas diferentes de él dentro del campo. Eso es normal y por eso la crítica ha caído sobre él por todo lo que pasó. El rendimiento no fue el que esperábamos, fue un poco menos de lo que la gente espera de un crack", indicó.



El ex lateral brasileño, no obstante, defendió a la estrella de la Canarinha. "Neymar es el mejor jugador brasileño de los últimos tiempos, pero por 30 minutos ponemos en duda todo lo que Neymar ha hecho en toda su carrera. La Copa del Mundo es así, no perdona. En la clasificación vimos un Neymar alegre, distinto. Pero él es un buen chico, es inteligente y seguro que se recuperará", señaló.



A Cafú no le sorprende la ausencia de selecciones sudamericanas de las semifinales. "Sinceramente, no preocupa, es un escenario que se podía prever, por lo que pasa en el fútbol mundial. Todas están bien preparadas y llegaron las selecciones que lo merecieron".



Y respecto a la decisión de Tite de rotar la capitanía en cada partido, el último jugador brasileño que levantó una Copa del Mundo señaló: "Al comienzo de las eliminatorias nadie reclamó. Teníamos un único responsable que era Neymar. Y Tite, de forma inteligente, decidió delegar responsabilidades, implicar a todos e inmediatamente la selección creció".



Fuente: EFE