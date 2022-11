Calendario Mundial 2022 | Grupos, cuándo inicia, dónde ver y últimas noticias

Ya solo faltan siete días para dar inicio al Mundial Qatar 2022. Dentro de una semana, los fanáticos del balompié estarán pendientes a sus televisores presenciando la mayor fiesta del fútbol. Es que, el próximo domingo 20 de noviembre arranca el mundial con el partido inaugural entre el anfitrión Qatar y Ecuador en el estadio Al Khor.

Sin embargo, hasta ahora, 26 selecciones ya presentaron su lista de convocados, por lo que aún restan seis combinados presentar la relación de jugadores. Como se sabe, la fecha límite para presentar la nómina es este lunes 14 de noviembre.

CALENDARIO COMPLETO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDIAL QATAR 2022

A pesar de que el partido inaugural de Qatar 2022 sería entre Senegal y Países Bajos el 21 de noviembre, la FIFA tomó la decisión de adelantar la Copa del Mundo al 20 de noviembre 11:00 a.m. (hora peruana) teniendo el duelo entre Qatar y Ecuador en el Estadio Al Bayt (Jor). Esto con el objetivo de seguir la tradición de la Copa Mundial de la FiFA, en la que los anfitriones o vigentes campeones se enfrentan el primer partido de la competencia, señalaron a través de un comunicado.

20 de noviembre

Qatar vs. Ecuador | 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

21 de noviembre

Inglaterra vs. Irán | 8:00 a.m. | Grupo B | Estadio Khalifa (Rayán)

Senegal vs. Países Bajos | 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Estados Unidos vs.Gales | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudí | 5:00 a.m. | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

Dinamarca vs. Túnez | 8:00 a.m. | Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

México vs. Polonia | 11:00 a.m. | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Francia vs. Australia | 2:00 p.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

23 de noviembre

Marruecos vs. Croacia | 5:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Bayt (Jor)

Alemania vs. Japón | 8:00 a.m. | Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Costa Rica | 11:00 a.m. | Grupo E | Estadio Al Thumama (Doha)

Bélgica vs. Canadá | 2:00 p.m. | Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

24 de noviembre

Suiza vs. Camerún | 5:00 a.m. | Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Uruguay vs. Corea del Sur | 8:00 a.m. | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Portugal vs. Ghana | 11:00 a.m. | Grupo H | Estadio 974 (Doha)

Brasil vs. Serbia | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

25 de noviembre

Gales vs. Irán | 5:00 a.m. | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Qatar vs. Senegal | 8:00 a.m. | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Países Bajos vs. Ecuador | 11:00 a.m. | Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Inglaterra vs. Estados Unidos | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Al Bayt (Jor)

26 de noviembre

Túnez vs. Australia | 5:00 a.m. | Grupo D |Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia - Arabia Saudí | 8:00 a.m. | Grupo C |Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Francia – Dinamarca | 11:00 a.m. | Grupo D |Estadio 974 (Doha)

Argentina - México| 2:00 p.m. | Grupo C |Estadio Nacional de Lusail

27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica | 5:00 a.m. | Grupo E | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Bélgica vs. Marruecos | 8:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Croacia vs. Canadá| 11:00 a.m. | Grupo F | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Alemania| 2:00 p.m. | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

28 de noviembre

Serbia vs. Camerún | 5:00 a.m.| Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sur vs. Ghana| 8:00 a.m. | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Brasil vs. Suiza| 11:00 a.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

Portugal vs. Uruguay| 2:00 p.m. | Grupo H | Estadio Nacional de Lusail

29 de noviembre

Qatar vs. Países Bajos | 10:00 a.m.| Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

Ecuador – Senegal| 10:00 a.m.| Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Gales – Inglaterra | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Irán - Estados Unidos | 2:00 p.m. | Grupo B | Estadio Al Thumama (Doha)

30 de noviembre

Túnez vs. Francia | 10:00 a.m.| Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Australia vs. Dinamarca| 10:00 a.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia vs. Argentina | 2:00 p.m. | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Arabia Saudí vs. México | 2:00 p.m. | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

1 de diciembre

Croacia vs. Bélgica | 10:00 a.m.| Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Canadá vs. Marruecos| 10:00 a.m. | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Japón vs. España| 2:00 p.m. |Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

Costa Rica vs. Alemania| 2:00 p.m. | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

2 de diciembre

Corea del Sur vs. Portugal | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Ghana vs. Uruguay | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Camerún vs. Brasil | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

Serbia vs. Suiza | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL QATAR 2022?

Perú - 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Latina TV, DirecTV Sports

5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Latina TV, DirecTV Sports Colombia - 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

- 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador - 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

- 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México - 4:00, 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 horas | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

- 4:00, 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 horas | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Unitel, Red UNO, Tigo Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Televen, IVC, DirecTV Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Telefuturo, SNT, Tigo Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile - 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Canal 13, TVN, DirecTV Sports

- 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas | Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina - 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

- 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil - 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TV Globo

- 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | TV Globo Uruguay - 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas | Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

MUNDIAL QATAR 2022: EL ARGENTINO LO CELSO QUEDÓ FUERA DEL TORNEO POR LESIÓN

El mediocampista de 26 años tenía la esperanza de estar dentro de la lista final de la selección argentina, pues la idea era realizar un tratamiento sin operación. Sin embargo, tanto Tottenham (el dueño de su pase) como Villarreal (club donde juega a préstamo) acordaron en que había que realizar una intervención quirúrgica en la zona ya que había un desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha. Asimismo, Lionel Scaloni había anunciado que la idea era no llevar ningún jugador que no estuviera apto de jugar desde el primer partido.

Este sábado, a través de su cuenta de Instagram, decidió manifestar sus sensaciones e indicó que a pesar del dolor de no poder estar con sus compañeros va a “alentar como un argentino más”.

“La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariños recibidos durante estos días”, escribió el argentino.

Lo Celso quedó fuera de la lista final de la selección argentina por lesión para el Mundial Qatar 2022.