Carrillo: "No pensamos en la segunda plaza, el objetivo es pasar primeros"

El centrocampista peruano André Carrillo aseguró que selección peruana se ha marcado como "primer objetivo" pasar primeros, aunque respetan a los rivales, algunos como Francia con un ránking superior al de Perú.

"No estamos pensando en la segunda plaza. Queremos pasar, primeros o segundos, pero el primer objetivo es pasar primeros y por eso un rival directo no tenemos. Las tres selecciones las vamos a afrontar con la misma seriedad, no vamos a ver ránkings, ni jugadores", señaló.

El jugador del Watford inglés, que este jueves cumplió años, aseguró que Perú ha dado un paso adelante como selección, tanto en el juego como en la forma de afrontar los duelos.

"Hemos mejorado la mentalidad, la parte defensiva y ofensiva, muchísimas cosas. La gente está enfocada en lo que son los partidos pero también en detalles como dietas y esas cosas y eso nos ha servido bastante", analizó.



Consideró muy satisfactoria la preparación para el Mundial y aseguró que no sienten una presión suplementaria.



"Estamos bastante tranquilos porque hemos trabajado y hecho todo para llegar hasta aquí. Ahora tenemos que aprovechar y darle alegrías al pueblo peruano que bien lo merece", dijo.

"Hemos trabajado la parte ofensiva y defensiva. No sabemos quién va a jugar pero quien lo haga lo hará con ilusión para que la selección consiga sus objetivos", añadió.



Aunque señaló que todavía no han analizado a fondo a Dinamarca, su rival dentro de dos días en el debut mundialista, consideró que están preparados para afrontarlos.



Carrillo señaló que al interior de la concentración han llegado ecos del gran apoyo popular que respalda a la selección.



"He visto vídeos de gente en Rusia, vi demasiados peruanos. Cuando venía para acá escuchaba o veía en redes sociales que iban a venir gran cantidad de peruanos, pero recién que hemos visto vídeos, que vemos la realidad", indicó.



"Estamos agradecidos, hemos generado eso y esperamos que disfruten como nosotros vamos a disfrutar", dijo.



Ese apoyo popular nos le genera una presión suplementaria, según el centrocampista.



"No siento presión del pueblo, sentimos todo su respaldo. Quizá tenemos una presión individual interior, que queremos hacer bien las cosas. Sabemos manejarlo, lo demostramos en los amistosos y aunque ahora es más serio, vamos a por el campeonato", opinó.



(EFE)

LEE TAMBIÉN...