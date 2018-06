Un hecho inusual se registró este domingo en la cuenta verificada de la selección mexicana en Facebook. Desde Dinamarca, en medio de la concentración, Javier 'Chicharito' Hernández realizó un 'en vivo' para conversar con los internautas.

'Chicharito' estuvo alrededor de treinta minutos respondiendo consultas en castellano y en inglés. El delantero, que gran parte del video fue atacado y menospreciado, se mantuvo tranquilo y comentó diversos temas.

Uno de ellos fue la fiesta que realizaron jugadores de la selección mexicana, antes de dejar su país rumbo a Copenhague para disputar un amistoso ante Dinamarca previo al Mundial Rusia 2018.

"Se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente. Nos dieron la noche libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo eso. (La reunión ) me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos asistieron, el único que no asistió fue Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal y se disculpó conmigo y con todo el plantel y estuvimos ahí, en una reunión", comentó 'Chicharito' Hernández alrededor del minuto quince del video.

El delantero de México continuó con su alegato y comentó más detalles de aquella noche.

"Cenamos, después llegaron muchos invitados y cada jugador se fue yendo a la hora que quiso irse, como cada uno que si se quiere ir cuando va a un antro o a una fiesta y si quiere ir a un lugar…", expresó.

"No tenemos la oportunidad de estar los 24 para estar todos juntos y pasar un buen rato como jóvenes adultos o como haya sido para estar bien reunidos . Otra cosa que me avergüenza, me da risa que lo tenga que aclarar y lo peor es que la gente se lo crea: jamás hubo escorts, nunca se pagó para un tema similar a eso que se sacó, es hasta una falta de respeto para el resto de invitados que estuvieron ahí, así como para familiares, sí se me hace un poco injusto, pero sabemos que muchísimas cosas en nuestro país que no podemos cambiar y que así son y que la verdad duele porque se dice en todo el país", comentó.

"Ya para cerrar esto –es que viendo como se están dado todo, y de verdad sabiendo todos con la conciencia con lo que se pudo y lo que no se pudo ver, que sabemos que no estuvo nada mal, fue nuestro rato libre como dijo nuestro capitán Andrés, que podemos usarlo como queramos y no hicimos absolutamente nada malo– Si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer creo que no lo volveríamos a hacer, esa es la realidad, en la realidad se le está dando mucha bola, muchísimo de más y no a lo que de verdad importa, sean rotaciones o no sean rotaciones, sea Emanuel Ibarrondo, sea Chicharito, sea Héctor Moreno, sea quien sea, hay que enfocarnos en el Mundial, somos seres humanos, sucedió algo y que lo interprete cada quien, nosotros estamos enfocados al cien en el Mundial, de la mejor manera y ya", terminó.