Una vez más quedó demostrado que Claudio Pizarro es ídolo en Werder Bremen. El delantero peruano volvió con el Colonia al Weserstadion y los hinchas lo ovacionaron.

Cuando se disputaban los minutos final del encuentro, los hinchas locales comenzaron a pronunciar el nombre del atacante peruano. "¡¡¡Oh oh oh oh Pizarro oh oh oh oh!!!", se pudo escuchar en el estadio del Werder Bremen.

Claudio Pizarro fue titular y jugó todo el partido, en el que Colonia perdió 3-1 frente al Werder Bremen y sigue complicado en los últimos lugares de la Bundesliga.

En los últimos minutos del partido todo el estadio cantó:

¡¡¡Oh oh oh oh Pizarro oh oh oh oh!!!



¡Eterna leyenda! 🇵🇪💚

Más allá del resultado, Pizarro tuvo un buen rendimiento. Dio el pase en el tanto del Colonia. Minutos más tarde, el peruano estuvo muy cerca de anotar.