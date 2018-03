Claudio Pizarro llegó a Colonia para sacarlo de los últimos puestos, sin embargo, las cosas no están saliendo como se esperaba. El delantero peruano recién está agarrando ritmo competitivo y ha comenzado a ser considerado en el equipo titular.

El ex capitán de la selección peruana jamás descendió en su carrera. Salvó la categoría en el Werder Bremen y en sus inicios en el Perú. Así, Claudio Pizarro aseguró que no se rendirá y hará todo lo posible para sacar al Colonia de esta situación.

"Para salir de este mal momento tenemos que seguir mejorando y sumando la mayor cantidad de puntos posibles. Está claro que también necesitamos un poco más de suerte. Por el momento no se me pasa por la cabeza jugar en Segunda”, dijo Pizarro a "Express" de Alemania.

Claudio Pizarro también confirmó que no está seguro si seguirá jugando la siguiente temporada. El ‘Bombardero’ recién se pondrá a analizar esa decisión al término de la Bundesliga.

"Aún no sé si continuaré jugando. Mi esposa siempre dice: 'Todavía puedes'. No sé si ella no me quiere en casa (risas). Pero tengo que pensarlo. Cuando tenía que mantenerme en forma por mi cuenta, eso no era fácil, me faltaba el contacto corporal, los duelos. Solo necesito eso. No sé cómo debería ser después de la carrera. ¿Tal vez boxearé entonces o algo así?”, concluyó Claudio Pizarro.