Coentrao y Renato Sanches, grandes ausencias de la preselección de Portugal

Fabio Coentrao y Renato Sanches son las grandes ausencias de la prelista de 35 jugadores que ha presentado Portugal para jugar el Mundial de Rusia 2018. Cristiano Ronaldo, por supuesto, lidera esta nómina.

El seleccionador Fernando Santos, que deberá reducir la lista definitiva a 23 jugadores, ha convocado a otros pilares del Campeón de Europa 2016 (Pepe, William Carvalho, Moutinho, Nani, Quaresma) para acompañar al cinco veces Campeón del Mundo en la aventura mundialista.

Elegido el mejor jugador joven en la Eurocopa 2016, Renato Sanches no ha respondido desde entonces a las expectativas y tras una primera temporada complicada en el Bayern de Múnich, el pasado curso jugó cedido en el Swansea, donde tampoco se hizo con un puesto de titular pese a estar en un club de la zona baja de la Premier League.



Por su parte, Fabio Coentrao, revelación del Mundial de Sudáfrica-2010 y actualmente cedido por el Real Madrid al Sporting de Lisboa, se autoexcluyó él mismo.



"Tras una temporada agotadora, siento que no estoy en condiciones de representar a la selección en una competición tan exigente como un Mundial", anunció el lunes en las redes sociales.



Encuadrada en el grupo B, Portugal jugará en la primera fase del Mundial contra España, Marruecos e Irán.



Lista de 35 jugadores:



Arqueros (3): Anthony Lopes (Lyon/FRA), Beto (Goztepe/TUR), Rui Patricio (Sporting).



Defensa (13): Antunes (Getafe/ESP), Bruno Alves (Glasgow Rangers/SCO), Cedric Soares (Southampton/ENG), Joao Cancelo (Inter Milán/ITA), José Fonte (Dalian Yifang/CHN), Luis Neto (Fenerbahçe/TUR), Mario Rui (Nápoles/ITA), Nelson Semedo (FC Barcelona/ESP), Pepe (Besiktas/TUR), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/ALL), Ricardo Pereira (FC Oporto), Rolando (Marsella/FRA) y Ruben Dias (Benfica).



Medios (9): Adrien Silva (Leicester City/ENG), André Gomes (FC Barcelona/ESP), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham/ENG), Joao Moutinho (AS Mónaco/FRA), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscú/RUS), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Sergio Oliveira (FC Oporto), William Carvalho (Sporting).



Delanteros (10): André Silva (AC Milan/ITA), Bernardo Silva (Mánchester City/ENG), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP), Eder (Lokomotiv Moscú/RUS), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), Nani (Lazio Roma/ITA), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas/TUR), Rony Lopes (AS Mónaco/FRA).



