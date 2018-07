Colombia vs Inglaterra: Pekerman lamentó la derrota y se refirió a su futuro

José Néstor Pekerman lamentó la eliminación de sus dirigidos de Rusia 2018, luego de caer 4 a 3 en los penales luego de empatar por la mínima diferencia —1 a 1— en la prórroga del encuentro.

Colombia fue de menos a más en un encuentro en el cual fue dominado por Inglaterra hasta que estos se vieron en ventaja con un gol de Harry Kane tras un polémico penal cobrado por el árbitro Mark Geiger.

Tras el tanto Colombia adelantó sus líneas y fue a buscar el empate que consiguió en el último minuto del tiempo reglamentario. Un cabezazo de Yerry Mina avivó las esperanzas cafeteras y forzaron el alargue.

“La eliminación es un penal fallado. El partido quedó 0-0 y hay un equipo que no puede ganar durante el partido y el alargue así que lo gana por penales. Fue un partido muy duro, como se esperaba”, sostuvo Pekerman en conferencia de prensa tras el partido.

El entrenador argentino lamentó el nivel del arbitraje en el encuentro y consideró incómoda la manera en la que el referí estadounidense llevó las riendas del partido.

“Fue incómodo, jugar un partido sabiendo que estaba flotando la sensación de que algo se iba a pitar. Algo está pasando. Teníamos mucha confusión de si se caían de verdad o porque lo impulsaron, o porque buscaba que se pite”, declaró.

Pekerman también se dio tiempo para felicitar el trabajo de sus dirigidos en el campo de juego, en especial al zaguero Yerry Mina, goleador de su equipo en el Mundial.

"De Yerry no me sorprende nada, siempre pensamos que él podía dar esto. Es un jugador que tiene esa virtud y la pudo manifestar, por suerte. Lo vimos en plenitud, no solo por los goles sino por su nivel de juego y su forma de jugar", manifestó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su futuro, el técnico dijo que por el momento están dolidos “porque hemos entregado todo y trabajado durísimo” y descartó hablar de su continuidad en este momento.

“Debemos pasar este partido, nada más", señaló.